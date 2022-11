Mistrovství světa přišlo o jednu z největších hvězd. Mané kvůli zranění šampionát nestihne

1950: Hluboký žal, šampionát skončil pro Brazilce národní tragédií před rekordní návštěvou

„Den, který by všichni Brazilci nejraději zapomněli.“ Až do tohoto zápasu běželo pro Brazilce vše jako po másle, neúspěch si připouštěl málokdo. O to větší byl následný brazilský žal.