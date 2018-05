Kapitán Peru Guerrero bojuje o mistrovství světa. Po švýcarském soudu žádá zrušení trestu za doping

Kapitán a nejlepší střelec fotbalistů Peru Paolo Guerrero nevzdal snahu o účast na mistrovství světa a ve své dopingové kauze se obrátil na švýcarský nejvyšší soud. Do startu šampionátu zbývají tři týdny a útočník je v trestu kvůli pozitivnímu testu na kokain po kvalifikačním utkání s Argentinou. Původně nařízený zákaz startu na půl roku mu již vypršel, ale Mezinárodní sportovní arbitráž CAS mu mezi tím zastavila činnost na 14 měsíců. Lima 10:42 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán a nejlepší střelec fotbalistů Peru Paolo Guerrero | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Čtyřiatřicetiletý Guerrero už neuspěl s žádostí o zrušení trestu u prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Nepomohlo ani to, že za bývalého hráče Bayernu Mnichov či Hamburku orodoval šéf peruánského fotbalu Edwin Oviedo a postavili se za něj nezvykle i soupeři ze základní skupiny či světová hráčská unie FIFPro.

Anglickým fanouškům radí policie stáhnout vlajky na fotbalovém mistrovství světa v Rusku Číst článek

Nyní se Guerrero znovu s podporou Ovieda obrátil na soud ve Švýcarsku, kde mají sídlo FIFA i CAS. V žádosti svazový šéf upozornil na hráčův význam pro peruánskou reprezentaci, která na mistrovství světa postoupila poprvé od roku 1982.

„Je neoddiskutovatelným kapitánem peruánského týmu a své naděje do něj vkládá celá země. Není to jen jeho zájem, nýbrž celého národa. Jdeme touto cestou ve Švýcarsku s přesvědčením, že Paola na mistrovství světa uvidíme,“ uvedl Oviedo. Představitelé peruánského svazu doufají, že soud rozhodne do konce příštího týdne.

FIFA původně Guerrerovi zastavila činnost na rok, u odvolací komise si hráč vymohl zkrácení trestu na polovinu. Argumentoval, že kokain se dostal do těla bez jeho vědomí z čaje, a u CAS žádal o úplné zrušení trestu. Arbitráž mu ale zastavila činnost na 14 měsíců a dala za pravdu světové antidopingové organizaci WADA, která požadovala zpřísnění původní sankce.