První finále světového šampionátu. Chorvaté si po výhře v prodloužení nad Anglií zahrají o titul

Chorvaté si poprvé v historii zahrají finále světového šampionátu. Zápas s Anglií vyhráli až po prodloužení 2:1, v němž o vítězství rozhodl Mario Mandžukič. V základní hrací době se prosadili Kieran Trippier a Ivan Perišič. Chorvatské fotbalisty čeká ve finále Francie, výběr Albionu si zahraje o bronz s Belgií. Moskva 18:00 11. 7. 2018

Angličané vstoupili do utkání ve velkém stylu. Už v páté minutě Dele Alli spadl po faulu od Luky Modriče a sudí nařídil přímý volný kop. K tomu se postavil Kieran Trippier, svou střelou překopl zeď a Danijel Subašič proti jeho trefě nic nesvedl.

Ve 22. minutě mohl zvýšit vedení anglický kapitán Harry Kane. Ten dostal po chybě chorvatské defenzivy přihrávku od Raheema Sterlinga, branku však minul. I kdyby se mu povedlo dostat balón do sítě, jeho trefa by pro ofsajd nemohla platit.

Chorvaté se do tempa dostávali pomalu a rychlé vedení Angličanů jim v tom nijak nepomohlo. Až ve 33. minutě se dostal do první velké šance balkánského celku Ante Rebič. Útočník Frankfurtu mířil z šestnáctky do brány, ale na poslední chvíli zasáhl Ashley Young a vykopl míč na roh.

Do druhého poločasu vstoupili Chorvaté aktivně a s evidentní snahou vyrovnat skóre. Nakonec se jim to podařilo. Z pravé strany odcentroval Šime Vrsaljko a Ivan Perišič se pustil neohroženě do souboje a zvednutou nohou poslal míč do sítě.

Hned za pět minut měl na kopačce znovu Perišič další trefu. Po špatném výběhu Pickforda se dostal k balónu záložník Interu Milán, jeho pokus mířil jenom vedle a dorážka Rebiče skončila v rukavicích anglického gólmana.

Až do konce druhého poločasu se Angličané spíše bránili, k větší šanci se dostali až v nastavení, kdy zkoušel hlavičkovat Kane, ale trefil balon čistě a ten zamířil vedle. Zápas tak za stavu 1:1 musel jít do prodloužení.

V tom mohl o vítězství Albionu rozhodnout John Stones. Opět hlavičkou se pokoušel míč protlačit do brány hlavou, vyhlavičkoval ho Vrsaljko. Na druhé straně byl efektivnější Mario Mandžukič, který pohotovou ranou prostřelil Pickforda.

Chorvaté tak po trefě útočníka Juventusu Turín slaví historický postup do finále světového šampionátu, ve kterém je čeká v neděli souboj s Francií. Naopak Anglie bude hrát o bronz v soboti proti Belgii.

