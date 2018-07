Postoupíme do finále, věří Angličané. V kolébce fotbalu ožívá rok 1966

Během prvního tréninku anglických fotbalistů po postupu do čtvrtfinále panovalo kousek za Petrohradem typicky britské počasí. Reportéři stáli na dešti a snažili se divákům u televize zprostředkovat novinky z týmu.

Poptávka po zprávách z mistrovství je v Anglii veliká. K penaltovému postupu přes Kolumbii se vyjadřují i osobnosti mimo fotbalové prostředí - třeba golfista Rory McIlroy nebo premiérka Theresa Mayová, která prý kvůli nervozitě penalty raději nesledovala.

Lidé v Anglii mají nejspíš přehnaná očekávání, ale tohle je největší anglická šance od roku 1966,“ vysvětluje fotbalový reportér Robb Dorsett ze Sky Sports.

V roce 1966 vyhrála Anglie na mistrovství světa svůj jediný titul. Proto teď památný letopočet připomíná kdekdo.

Často říkáme, že za sebou máme 52 let bolesti a utrpení. Tím, jak se turnaj vyvíjí, nastalo velké očekávání. Do finále projde jeden ze čtveřice Anglie, Švédsko, Chorvatsko, nebo Rusko. No a v Anglii panuje názor, že je lepší než ta zbylá mužstva. Určitě je to největší šance za poslední roky,“ dodává novinář.

Krátký trénink absolvovali jen náhradníci. Ostatní hráči se věnovali regeneraci na hotelu. I oni věří, že tentokrát můžou uspět.

„Jasně, myslíme na to, ale zase se k tomu nesmíme upínat nějak moc. Pořád je před námi dlouhá cesta a my musíme postoupit do dalšího kola, řekl záložník Jesse Lingard.

Čtvrtfinále proti Švédsku čeká Anglii v sobotu. Server iROZHLAS ho nabídne v online přenosu.