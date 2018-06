Neúčast na MS připravila český fotbal o 200 milionů. ‚Jde o celkovou koncepci,‘ tvrdí šéf FAČR

Známý pokřik českých fanoušků „Kdo neskáče, není Čech“, na mistrovství světa neuslyšíte. Místo toho v ruských městech narazíte třeba na Brazilce, Argentince nebo Mexičany.

„Z Evropy je tady třináct týmů. Je tady přesila těch, co se sem nedostaly. Není to tak, že neexistujete, když jste se nedostal, ale svým způsobem je to smutné, když jste v dějišti a potkáváte vlajky a víte, že svoji neuvidíte,“ konstatuje šéf české asociace Martin Malík, který úvod mistrovství strávil přímo v Rusku.

Čeští fotbalisté se neúčastí připravili o pozornost celého světa, velké zápasy před vyprodanými stadiony a také slušné peníze.

Vždyť prémie jen za účast v základní skupině činí v přepočtu přes dvě stě milionů korun. Místo toho turnaj sledují jen v roli diváků.

„Vzhledem k tomu, že jsem Čech a nejedná se o Ligu mistrů, tak oblíbený tým nemám. Samozřejmě se kouknu a užiju si fotbal bez stresu,“ vysvětluje brankář národního týmu Jiří Pavlenka.

Někteří čeští fanoušci ale doma u televize sedět nechtěli, a tak se do Ruska vydali i tak.

„Chtěli jsme hrozně vidět Messiho, což se nám poštěstilo, i když neproměnil pokutový kop. Užili jsme si to a Jihoameričani fandili parádně. Bylo to super. Před zápasem i během něj,“ vypráví český fanoušek Lukáš Sudek.

Co ale udělat pro to, aby čeští fotbalisté na příštích šampionátech nechyběli?

„Budu se opakovat, ale je to o celkové koncepci, o nastavení spousty věcí, o změně určitých věcí,“ věří šéf českého fotbalu Martin Malík, že třeba mládežnické akademie, nově tvořená sportovní rada a další novinky do budoucna pomůžou.