Za rodinou a zpátky. Fotbalisté Dánska se složili čerstvému otci na letadlo

Po sobotní výhře 1:0 nad Peru se dánští reprezentanti na popud kapitána Simona Kjaera rozhodli složit na letadlo novopečenému otci, který se o předčasném porodu manželky dozvěděl dva dny před zápasem v Saransku.

„Všichni jsme okamžitě řekli, že do toho jdeme. Nevím, jestli to Simon už tehdy měl dovolené, ale je pěkné, že trenéři to viděli stejně jako my,“ řekl autor gólu proti Peru útočník Yussuf Poulsen pro web dánského listu Ekstra Bladet.

„Chtěli jsme mu zaplatit letadlo, pokud by tím získal o půl dne víc s novorozenou dcerkou. Nebylo pochyb o tom, že poletí domů,“ doplnil záložník Thomas Delaney.

Pětadvacetiletý Knudsen je druhým novopečeným otcem v dánském kádru na MS. Christianu Eriksenovi se narodil syn krátce před začátkem šampionátu.