Straka: Argentinci vrhli všechno dopředu, to rozhodlo. Němci poslední zápas zvládnou

Argentina oproti prvním dvěma nevydařeným zápasům leccos změnila, ale ani tentokrát nebyl její výkon excelentní, zvlášť po nigerijském vyrovnání.

Bylo to nervy drásající utkání se šťastným koncem pro Argentinu. Málokdo asi věřil, že Argentina dokáže to utkání zvládnout. Po velice slibném začátku a nádherném gólu Messiho, tam ukázal svou genialitu v koncovce, přišly obrovské obavy a strach. Nigerijci měli obrovské šance.

Ale ve fotbale platí pravidlo „nedáš – dostaneš“ a to se nakonec ukázalo jako spravedlivé. Když vám dá stoper pár minut před koncem gól ze situace, kde se stopeři vůbec nepohybují, bylo vidět, že Argentinci vrhli všechno dopředu, chtěli utkání vyhrát. To se nakonec ukázalo jako rozhodující.

V podobné situaci jako byla včera Argentina, bude dnes odpoledne Německo a večer Brazílie. I tyhle velké týmy musejí v posledních zápasech skupiny bodovat, aby hrály osmifinále. Němcům nemusí stačit ani remíza, zvládnou to?

Německo je obrovsky sebevědomé. Tam si vůbec nikdo nepřipouští, že by to utkání neměli zvládnout, natolik je to silný národ, který si neskutečným způsobem věří. I když utkání proti Švédsku nebylo podle jejich představ, bylo to jiné než první zápas.

Otázkou je, jak se vyrovnají s otazníky, které mají hlavně na pozicích stoperů. Boateng je vykartovaný, Hummels byl zraněný, Rüdiger je spíš fakto nejistoty, a tak už zbývá akorát Süle. Joachim Löw má asi problém, jak to sestavit. Podle mého názoru budou hrát Hummels a Süle stoperskou dvojici.

A další problém je na štítovém záložníkovi, protože Sebastian Rudy utrpěl několikanásobnou zlomeninu nosu a do té doby hrál fantasticky. To jsou otazníky, které Němci musí vyřešit, ale já pevně věřím, že utkání zvládnou a půjdou dál.

Brazílie má komfortnější pozici než Německo, stačí ji k postupu ze skupiny dnes večer se Srbskem neprohrát, tedy i nerozhodný výsledek. Jaký dojem na vás zatím "Kanárci" na šampionátu dělají?

Mastný a neslaný. Nevím, co si o tom mám myslet. Jsou tam geniální hráči, kteří umí všechno. Viděl jsem je v kvalifikaci a v přátelském utkání proti Němcům, tam byli úplně fantastičtí. Ale tohle je mistrovství světa. Nikdo neví, co se stane.

Všichni jsou po taktické stránce velice dobře připravení, ale myslím, že Brazilci ten bod uhrají. Ale nebudou to mít jednoduché, protože Srbové jsou skvělý tým, obrovsky odhodlaní hráči, kteří udělají maximum, aby dokázali Brazilce prorazit. O to bude zápas zajímavější.