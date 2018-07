Kane je pro Anglii nepostradatelný, problémy se zády by ho neměly připravit o čtvrtfinále

Dva góly Tunisku, tři Panamě a jeden v osmifinále Kolumbii. Útočník Harry Kane se na světovém šampionátu v Rusku rozjel a táhne Anglii za úspěchem.

„Jednoznačně je to správný lídr. On sice není na hřišti tak hlasitý jako třeba Jordan Henderson, ale je to jediný opravdu světový hráč v týmu. Navíc dal už šest gólů, což je výjimečné. Pro Anglii je to fantastický hráč,“ říká pro Radiožurnál reportér Robb Dorsett ze Sky Sports, který v Petrohradu sleduje dění kolem anglického týmu.

„Harry Kane taky jako první řekl, že Anglie může celé mistrovství vyhrát. Všichni se tehdy divili. Jako vážně? A pak se přidávali ostatní hráči. Díky němu si tenhle tým věří,“ dodává novinář.

Kane měl v posledních dnech problém se zády, ale brzy by měl být v pořádku. Kdyby chyběl, byl by to pro Anglii zásadní problém.

I podle fanoušků je útočník Tottenhamu nepostradatelný. „Jsem rád, že je kapitánem zrovna on. Dává góly, takže svou práci tady odvádí opravdu dobře,“ říká Alister, který všechny dosavadní anglické zápasy viděl na vlastní oči,

Kane je na turnaji nevídaně produktivní - jen tři jeho střely neskončily gólem. Formu teď potřebuje potvrdit v sobotu proti Švédsku. Čtvrtfinále se bude hrát od 16 hodin českého času v Samaře. Server iRozhlas vám z něj nabídne online přenos.

Harry Kane is on FIRE! pic.twitter.com/wwNe4kKhNv — Soccer AM (@SoccerAM) 4 July 2018