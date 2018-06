K cizincům vstřícná, jinak nekompromisní. Umělce upozorňující na Sencova ruská policie zadržela

Atmosféra v centrech ruských měst pořádajících mistrovství světa v kopané se změnila k nepoznání. Rusové s údivem sledují, jak se cizinci dokážou spontánně bavit a tradičně nevrlá ruská policie je nechává na pokoji. Pro ruské občany ale tento zvýhodněný režim moc neplatí. Moskva 12:58 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská policie v kontaktu s fanoušky | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: agentura Reuters

Rozjaření latinskoameričtí fanoušci zapálili v centru Moskvy na Nikolské ulici lavičky a odpalovali dělbuchy, ale policie to nechala být. Čtveřice ruských umělců ze známého avantgardního Divadla.doc. se na Nikolské pokusila upozornit na to, co fanoušci nevidí.

Aktivisté začali kolemjdoucím rozdávat letáky, upozorňující na to, že v Rusku jsou desítky politických vězňů. Nejkřiklavější je podle nich případ ukrajinského režiséra Olega Sencova.

Toho soud poslal do vězení na 20 let za údajné přípravy teroristického útoku na anektovaném Krymu. Sencov, kterému úřady proti jeho vůli vnutily ruské občanství, už více než měsíc drží hladovku ve vězení v Salechardu na ruském severu.

Požaduje propuštění všech Ukrajinců, které Rusko podle něj neprávem uvěznilo. Smrt Olega Sencova v době mistrovství světa by silně poškodila pracně budovaný obraz přívětivé, přátelské a bezproblémové země, kterou chce ruské vedení fotbalovým fanouškům a tisícům zahraničních novinářů předvést.

Známá ruská spisovatelka Ljudmila Ulická řekla, že osud Olega Sencova teď musí být v centru pozornosti. Jeho případ zajímá hodně lidí, i když rozhodně ne celou společnost. Přemýšlejí o něm ti, kteří alespoň trochu myslí na budoucnost svých dětí, dodala.

No a jak to dopadlo s onou čtveřicí, která rozdávala letáky na podporu ukrajinského režiséra? Jejich akce netrvala dlouho. Přiběhli policisté a odvezli je na nejbližší vyšetřovnu. Aktivisté budou rádi, když vyváznou s pokutou za nepovolenou agitaci.