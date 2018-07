Stadion ve Volgogradu je hezký, ale zbytečný, říká český fanoušek. Na MS jel 24 hodin vlakem

Nervydrásající utkání Rusko - Španělsko, které hostitelské zemi zajistilo postup do čtvrtfinále, sledoval i nemluvný Martin, kterého do Ruska pozvali kamarádi.

„Přijel jsem do Moskvy a do Volgogradu. Do Volgogradu 24 hodin vlakem, z něj letadlem. Je to tu super, kluci z Ruska jsou výborní, Moskva je hezká, Volgograd taky. Byl jsem tam na zápase Japonsko – Polsko. Je tam hezký nový stadion, ale je trošku zbytečný, protože se tam hraje třetí liga, lidi tam na fotbal moc nechodí,“ vypráví český fanoušek.

Na šampionátu přeje Rusku, ale před mistrovstvím si vsadil na Francii. „Hodně lidí favorizovalo Německo, to jsem odsoudil a měl jsem pravdu. Ze začátku hrála Brazílie hrozně, ale teď se rozehrála,“ přemýšlí.

'Správná image Rusů a Ruska'

Pan Sergej Jukanov žije dlouhodobě v Praze, už téměř 18 let a do Ruska přijel dát do pořádku svou chatu u Moskvy a vyřídit úřední záležitosti. Atmosféra šampionátu ho ale vtáhla do sebe:

„Byl jsem na Rudém náměstí, kde otevřeli fotbalový park. Procházeli jsme se s vnučkou po celé Moskvě, takže jsme hodně viděli. Víte, pro mě, důchodce, je těžké dát v přepočtu 12 tisíc korun za lístek na fotbal. Pokud jde o organizaci, zdá se mi, že až na nějaké drobnosti bylo celkově všechno velmi dobré,“ vypráví.

Moskevské ulice ovládli během osmifinále fanoušci Kolumbie i Anglie, vše se ale obešlo bez konfliktů Číst článek

Rodilému Rusovi se líbí, že hlavní město Ruska je bezpečné, a oceňuje i přístup Moskvanů k hostům šampionátu: „Sledoval jsem, jak to vypadalo na Revolučním náměstí, na Nikolské ulici, kde se fanoušci houfovali. Panovala tam neobyčejně přátelská atmosféra i ze strany Moskvanů, nehledě na národnost. Nikomu nepřekáželo, že tam jsou Angličani nebo Brazilci.“

„Podle mého názoru tento šampionát pomohl vytvořit správnou image Rusů a Ruska. Mrzí mě, že obraz Ruska je v českých médiích tak špatný. Čeští novináři asi málo jezdí do Ruska,“ dodává Sergej Jukanov.

Zároveň ale připouští, že to, co vidí běžný návštěvník šampionátu v nablýskaných kulisách pořadatelských měst, se dost liší od reálného života v Rusku.