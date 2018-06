Blamáž, šok, zpomalený film, komentuje Straka vyřazení Němců. Očekává obměnu hráčů

Je pro vás vypadnutí Německa velký šok?

Je to hlavně blamáž. Obrovská blamáž, co si Němci dovolili. A šok pro všechny v Německu, protože s tím málokdo počítal. Hlavně po zápase se Švédskem, kdy měli Němci obrovskou motivaci a všude prohlašovali, že už si nenechají tu možnost utéct.

Auf wiedersehen. Němci prohráli s Jižní Koreou a končí Číst článek

To, co jsem viděl, to byla opravdu blamáž. Nepoznával jsem, co se s Němci stalo. Byl to zpomalený film, který se neustále opakoval dokola. A to je provázelo i celým mistrovstvím.

Čím si vysvětlujete, že Němci předváděli takové výkony?

Když jsem dnes měl možnost sledovat tiskovku německého trenéra i hráčů, všichni říkali, že byla určitá sebeuspokojenost, asi na tom něco bylo. Druhá věc je, že byly určité nepokoje mezi hráči a prý i v kabině.

Třeba i otázka Özila a Gündogana s Erdoganem. (Němečtí hráči s tureckými předky se před MS vyfotili s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, pozn. red). To jsou všechno maličkosti, které nabourávají harmonii v týmu.

Všichni také spekulují o tom, proč chytal Manuel Neuer, když v Bundeslize neodchytal jediný zápas. Mně překvapilo, že se Němci trápili už v přípravných zápasech. Vyhráli jeden zápas v listopadu 2017 a od té doby prohráli třeba s Rakušáky. Po zápase se Saúdskou Arábií jsem byl ten první, kdo je kritizoval, že to byla letargie, sebeuspokojenost, profesorský fotbal, bez tempa. To se nakonec ukázalo i na mistrovství světa.

Musí přijít určitý zlom a nová generace. Hráči typu Özila a Müllera si myslím, že mají svůj zenit už za sebou.

Německo patřilo k hlavním favoritům MS, komu uvolnili cestu? Koho favorizujete teď?

Když sleduju MS, nemáte favorita. Máte favority, kteří se neskutečným způsobem trápí. Ať už je to Francie, ať už je to Argentina. Jediná Belgie splňuje roli černého koně, protože má v ofenzivě vynikající tým.

Ale teď přijde na řadu KO systém a ten bude rozhodující. Teď se těším na zápas Brazílie. Jestli si někdo myslí, že Brazílie bude vyhrávat čtyřgólovým rozdílem, tak já si to nemyslím. Bude to tvrdá práce a viděli jste, jak jsou Srbové nepříjemní. Všechno je otevřené. Nikdo nemá nic jistého.