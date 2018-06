VIDEO: Místo mostu lanovka. 3,5 kilometru dlouhá dráha v Nižním Novgorodu láká fotbalové fanoušky

Zhruba tříletý chlapeček hned po nástupu informuje ostatní cestující, že vidí daleko. Kabinka visí skoro devadesát metrů vysoko, a jízda tak nabízí netradiční pohledy na řeku Volhu.

Asi 25letý Nikolaj vysvětluje, že radnice nechala lanovku postavit kvůli lepšímu spojení s Borem, což je příměstská oblast se sto tisíci obyvateli. Cesta autem do Nižního Novgorodu trvá kvůli chybějícímu mostu necelou hodinu, lanovkou dvanáct minut.

„Moc se nám to líbilo, bylo to zábavné. V Rusku jsme na výletě, takže vyhledáváme právě takové atrakce, jako je třeba tahle lanovka. No a když už jsme tady, tak jsme k tomu přidali i pár fotbalových zápasů, i když fotbal pro nás zase až tak důležitý není,“ vypráví srbský manželský pár.

Lanovku si totiž oblíbili také turisté, což jsou během mistrovství světa i fotbaloví fanoušci.

Kabinka se při projíždění kolem sloupů jen mírně zhoupne, ale strach nenahání. Naopak působí celkem bytelným dojmem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lanovkou z Nižního Novgorodu do Boru

Jeden z místních, právě obyvatel Boru, se během cesty stal neplaceným průvodcem. Ukazuje na Volhu, po které se pod lanovkou zrovna plaví několik nákladních lodí. Říká, že v tomto místě řeka moc široká není, zato jinde má i několik kilometrů.

Upozorňuje také na přilehlý umělý kanál, který slouží třeba k veslařským závodům. Ale teď se v něm zrovna pár lidí koupe.

Zatímco místní pospíchají na druhém břehu domů nebo do práce, turisté si kupují zmrzlinu či jinou drobnost. A pak si za sto rublů, tedy necelých čtyřicet korun, kupují novou jízdenku na cestu zpátky.