I Gagarin byl fotbalista. Kosmický program připomíná v Samaře muzeum i celý stadion

Na černobílé fotografii stojí muž s míčem v rukou. Nejspíš se rozhlíží, kam za malou chvíli hodí aut. Za zády má diváky - ti ale nesledují vrcholového fotbalistu, jak by se mohlo zdát. Na snímku je totiž kosmonaut Jurij Gagarin.

Gagarin, první člověk ve vesmíru, byl vášnivým fotbalistou. Právě i fotbaloví fanoušci, kteří do Ruska dorazili kvůli mistrovství světa, se o jeho dobrodružné cestě mohli dozvědět víc. V Samaře je totiž vesmírné muzeum, kterému před vchodem dominuje padesátimetrová skutečná raketa.

„Jurij Gagarin se 12. dubna 1961 stal prvním člověkem, který vyletěl do vesmíru. Dokázal to v kosmické raketě Vostok, kterou na základě balistické rakety R-7 sestrojili inženýři ze Samary. Let tehdy trval 108 minut. Celkem rakety Vostok zvládly 26 úspěšných letů,“ ysvětluje průvodce.

Ukazuje při tom na zmenšený model rakety a hned vedle sebe má vitrínu s jídlem v tubách, na jaké byli zkraje šedesátých let kosmonauti odkázaní.

Dnes už je strava přeci jen sofistikovanější. Stejně jako možnosti kosmonautů ve vesmíru, což Rusko před fotbalovým mistrovstvím prokázalo.

Rusko představilo logo šampionátu přímo z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. V živém přenosu emblém odhalila trojice ruských kosmonautů - Gagarinových nástupců.

Samara – Samara Arena, Cosmos Arena Kapacita: 45 802 Otevřeno. 2017 | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: agentura Reuters