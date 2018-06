Od skóre po los. O pořadí na MS se může rozhodovat i mimo hřiště

Fotbalista Cristiano Ronaldo dělá, co může, aby se svým týmem vyhrál tabulku skupiny B na mistrovství světa v Rusku, ale teď hrozí to, že bude nakonec jen přihlížet důležitému rozuzlení. Za jistých okolností může o pořadí ve skupině rozhodnout los. Praha 14:11 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský obránce Gerard Piqué brání Cristiana Ronalda. | Foto: Ueslei Marcelino | Zdroj: Reuters

O pořadí ve skupině se může rozhodovat mimo fotbalový trávník. A nejvíc taková situace hrozí ve skupině B, kde mají před dnešními posledními zápasy týmy Španělska a Portugalska stejný počet bodů, stejné skóre, a jejich vzájemný zápas skončil remízou.

Pokud by stejnými výsledky skončily i jejich zápasy s Marokem a Íránem, nastala by opravdu patová situace. Ale los je až poslední možnost. Dřív by hrál roli počet obdržených karet, jenže i tam je to celkem vyrovnané, jediný Španěl zatím dostal na šampionátu žlutou kartu, mezi Portugalci jsou takoví hříšníci dva. Pokud by se i v tomto ohledu oba týmy vyrovnaly, pak by opravdu rozhodoval los.

„Myslím, že poslední zápasy ve skupině budou velmi vyrovnané a těsné. Bude to pro všechny komplikované, ale to je přesně to, proč je turnaj tak zajímavý. Teď prostě potřebujeme vyhrát,“ burcuje Španělský trenér Fernando Hierro.

Španělsko a Portugalsko jsou ve skupině B favority na postup a oběma týmům, na které doráží Írán, stačí k postupu bod.

Pokud by rozhodoval los, nebylo by to poprvé. Naposledy se něco takového stalo na mistrovství světa v roce 1990, tehdy měly úplně shodnou bilanci týmy Nizozemska a Irska, nakonec los rozhodl o tom, že druzí ve skupině budou Nizozemci.

Los není ideální řešení, ale další duel už do programu šampionátů vměstnat nejde. Dalo by se to vyřešit třeba penaltovým rozstřelem, jenže Španělsko a Portugalsko nehrají na závěr základní skupiny vzájemný zápas.

Co rozhoduje o pořadí ve skupinách? 1. Počet bodů

2. Rozdíl ve skóre

3. Počet vstřelených gólů

5. Vzájemný zápas nebo minitabulka (v případě více než dvou týmů)

6. Skóre ze zápasů zapojených týmů (v případě více než dvou týmů)

7. Větší počet gólů v zápasech zapojených týmů (v případě více týmů)

8. Menší počet trestů

9. Los