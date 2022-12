Je to pro mě jako sen, rozplýval se po hattricku Švýcarsku Ramos, který v sestavě nahradil Ronalda

Ještě v úterý odpoledne ho znali jen velcí fotbaloví experti, dnes je Goncalo Ramos hlavním portugalským hrdinou.

Mladý útočník ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupil místo Cristiana Ronalda a k postupu přes Švýcary pomohl hattrickem.

Kanonýr lisabonské Benficy v 17. minutě otevřel skóre, hattrick slavil po půl hodině hry a to ještě před tím stihl připravit branku pro Guerreira.

Nasazení Ramose do souboje se Švýcarskem přitom bylo velkým překvapením, talentovaný střelec totiž v základní sestavě Portugalců dostal přednost před hvězdným Cristianem Ronaldem.

„Cristiano je náš kapitán, vždy se snaží všem pomoct, před zápasem se mnou mluvil stejně jako s ostatními. Pro mě je to jako sen, chci si tento moment užít. A jestli nastoupím i ve čtvrtfinále? To nezáleží na mě, budu tvrdě pracovat a uvidíme.“ Řekl po vítězství nad Švýcary portugalský hrdina Goncalo Ramos, který se stal prvním fotbalistou, co dal hattrick ve vyřazovací fázi světového šampionátu od roku 1990, kdy se to povedlo Tomáši Skuhravému.

Před úterním duelem mladý útočník odehrál na šampionátu pouhých 12 minut, do Kataru ale dorazil se solidní formou. V této sezoně portugalské soutěže dal za Benficu devět branek v 11 utkáních a pětkrát se trefil i v Lize mistrů.

„Viděl jsem spoustu jeho zápasů. V útočné trojici můžeme použít řadu hráčů a každý z nich má trochu jiné přednosti. Gonsálo je hodně dynamický, svojí rychlostí se umí dostat do šance a má velmi dobré zakončení. Do ofenzivy máme více variant a já se snažím pokaždé vybrat tu, která je z mého pohledu pro dané utkání nejvhodnější.“

Prohlásil Fernando Santos, trenér portugalských fotbalistů, kteří se v sobotu ve čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Marokem. To po bezbrankové remíze vyřadilo Španělsko po penaltách.