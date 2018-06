Bojkot? ‚Takhle špatné Němce jsem za poslední roky neviděl,‘ diví se František Straka

Favorité ve víkendových zápasech fotbalového mistrovství světa nezářili. Argentina ztratila po remíze 1:1 s Islandem, Brazílie hrála jen 1:1 se Švýcarskem a Německo dokonce prohrálo 0:1 s Mexikem. Fotbalový trenér František Straka v rozhovoru pro Radiožurnál dokonce vnímá hlasy, že část německého týmu bojkotuje trenéra Löwa. Praha 10:16 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joachim Löw a Mesut Özil | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: agentura Reuters

Už dříve jste říkal, že Němci nejsou v takové pohodě, jako byli třeba před čtyřmi lety na šampionátu v Brazílii, ale překvapila vás jejich prohra?

Nepřekvapilo mě to. Za poslední čtyři roky jsem neviděl takhle slabý německý tým. Bez nasazení, bezstarostný, bez emocí, bez taktiky. Nevím, co si o tom mám myslet, vypadalo to i na bojkot. Je vidět, že Němci mají problémy a nejen po sportovní stránce, že mančaft absolutně nefunguje.

Co bude teď pro německého trenéra Löwa nejtěžší, když problémy nemusejí být jenom v samotné hře?

Jogi Löw je pod obrovským tlakem. Byl pod ním už po posledním přípravném zápase proti Saúdské Arábii a přeneslo se to na mistrovství světa. Teď je důležité, aby Němci dokázali zabrat. Já věřím, že to dokážou, ale musí přijít obrovská bouřka.

Tohle není možné, jak se Němci prezentovali, oni obhajují korunu mistra světa a to, co jsem viděl, to bylo neskutečné. A prezentuje se to tak i v německých novinách.

Jaká je vlastně pozice trenéra Löwa u německé reprezentace? Jaké má vztahy s největšími hvězdami týmu?

Jsem v Německu a tady se mluví o bojkotu. Tým se měl rozdělit na několik part, z nichž jedna táhne za Löwem a ostatní ne. Ale to jsou jen diskuze, které přináší problémy. Dle mého názoru tým nefunguje.

Ale jeho pozice je silná. To, co dokázal udělat v posledních letech, to málokdo čekal. Když před lety přebíral tým, nikdo mu nevěřil. Ale je to nejlepší trenér světa za minulý rok.

Připadá mi, že před čtyřmi lety vsadil na hráče, aniž by ověřoval optimální formu. U německého týmu mi chybí zdravá dobrá krev, která dokáže dát Němcům rychlost, svěžest a sebevědomí. Hráči jako Kimmich, Plattenhardt nebo Werner jsou dobří, ale musí dorůst do kvality, na kterou jsou Němci zvyklí. Je tam práce až nad hlavu.

Aktuálně jste v Německu, jaká tam je po prohře nálada?

Nálada je na bodě mrazu. Nikdo s tím nepočítal. Můžete prohrát a Němci to kvitují, ale uznají to, když hráči odevzdají maximum. Jenže tady je neskutečně špatná nálada, protože nikdo nevěří, že se Němci dokáží ještě odrazit, čekají je ještě dva nesmírně psychicky těžké zápasy a musí vyhrát.