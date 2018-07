'Jako by celá země vzlétla do kosmu.‘ Ruská média opěvují fotbalisty i po vyřazení

„Díky, chlapi! Naši chlapci prohráli s Chorvaty na penalty, ale bili se jako lvi,“ zdůrazňuje Sovětskij sport. Sport-Express označuje sbornou za „šampiony našich srdcí“.

„Jako by celá země vzlétla do kosmu! To nebyl sen. Mamma mia! Surrealismus se děje. Fantazie nefunguje. Oči nevěří, co vidí,“ popisuje Sovětskij sport zážitek z úvodního gólu Denise Čeryševa v 31. minutě. „Celá země se zbláznila do fotbalu a do toho Čeryšev dal gól. Vzletěli jsme do kosmu!“ Pro Rusko, které v žebříčku FIFA zaujímá 70. příčku, šlo o „neskutečný, jedinečný zázrak, jaký se v dějinách ještě nikomu nepřihodil“, míní komentátor.

Jakkoli připouští, že vyrovnávací gól Andreje Kramariće po Mandžukićově centru představoval návrat z kosmu na zem. Sborná se však držela až do prodloužení, kde sice po rohu inkasovala z Vidovy hlavičky, ale „chlapci se bili jak lvi“ a „náš ruský Brazilec Mário Fernandes“ vyrovnal, také hlavou, čímž zápas dotáhl do penaltového rozstřelu.

V něm zaváhal Smolov, Akinfejev sice vychytal Kovačiče, ale Fernandes se netrefil, zatímco všichni další Chorvaté uspěli, čili: „Mário dal, Mário vzal“. Celý stadion Fišt v Soči ale vyprovázel sbornou ovacemi: „Chlapi, díky za tuto pohádku, za zázrak, který se přihodil, za toto léto, kdy jsme sledovali fotbal s široce otevřenýma očima,“ uzavírá Sovětskij sport.

Týž list se v jiném komentáři ale zlobí na brazilského rozhodčího, že nevyloučil Domagoje Vidu a „tato vážná chyba možná stála Rusko postup do semifinále! A pak Vida ještě skóroval v rozstřelu.“

„Rusko umí hrát fotbal. Sborná, jsme na tebe pyšní,“ zdůrazňuje Sport-Express na adresu týmu, kterému se fanoušci před turnajem posmívali. „Kdy ještě bude mít Rusko reálnou šanci hrát v semifinále mistrovství světa?“ ptá se a dodává, že nejpravděpodobněji na dalším „domácím“ šampionátu, kterého se ale nejspíš nikdo z nás nedožije.

Nynějšímu výběru patří obrovský dík přinejmenším za dva okamžiky: Čeryševův gól, který byl „opravdovou bombou“, a který dokázal všechny Rusy určitě přesvědčit, že sborná hrát umí a dokáže své příznivce dovést až k „opravdovému orgasmu z takového fotbalu a takových gólů“.

A za koncovku prodloužení, s ideálním centrem Dzagojeva na Fernandesovu hlavu. A tento vyrovnávací gól se podle komentátora prostě nedá popsat slovy, byl to jeden z nejlepších momentů v dějinách sborné, chvíle, kdy předvedla opravdový ruský charakter. „Cožpak lze nadávat na takový tým? Vždy si jej zamilovala celá země.“

„Sborná byla velice blízko k tomu, aby své i tak velkolepé vystoupení na mistrovství světa přeměnila ve veliké bez všech dalších přívlastků. Dokonce dokázala zvrátit zápas v prodloužení, nezvládla až penaltový rozstřel,“ píše Kommersant o „dlouhém loučení“ s domácím týmem, který se stal zřejmě největším překvapením celého mistrovství.

„Tento příběh nebyl o fotbale, ale i tom, jak 23 chlapců, trenéři a další personál vytvořili jeden tým a zbavili se nálepky smolařů," píše Komsomolskaja pravda. Podle populárního deníku nastal čas děkovat sborné za tři úžasné týdny, ochraptělé hlasivky, za napětí milion voltů a pochopení, že nikdy se člověk nesmí vzdát - přestože v žebříčku jsi nejhorší a nikdo ti nevěří.

„S Chorvatskem jsme prohráli, ale až na penalty. Drželi jsme štěstí za ocas, předali je soupeři a vzali si zpět. Na tribunách jsme věřili a modlili se a na trávníku se snažili, aby to nebylo marné. Mistrovství dál pokračuje bez nás (...), ale stejně to bylo super a za to děkujeme," dodal.