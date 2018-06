Fotbalisté Francie porazili po trefě Mbappého Peru a postoupili do osmifinále šampionátu

France měla v tabulce skupiny C tři body a v případě výhry by měla takřka jistou účast v osmifinále turnaje. Za výhrou se hnali spíše hráči Peru, kteří se ale nikdy nedokázali dostat do finálního zakončení.

První výraznější šanci si připsal Raphaël Varane. Obránce Realu Madrid si naskočil na rozehrávaný rohový kop, ale jeho pokus skončil jenom vedle pravé tyčky Gallesovy brány.

Až ve 34. minutě mohla Francie slavit první ól v peruánské sítí. Se střelou Oliviera Girouda si Perdo Gallese ještě poradil, vyrazil ji však jen před sebe, kde byl připravený Kylian Mbappé. Ten se tak stal nejmladším francouzským střelcem na světovém šampionátu.

Asi největší šanci vyrovnat měl na začátku druhého poločasu Pedro Aquino, který dalekonosným pokusem trefil jen spojnici tyče a břevna.

Ještě v závěru druhé půle mohl Peru zajistit alespoň jeden bod Paolo Guerrero. Jeho volný přímo kop skončil však přímo v rukavicích Huga Llorise.

Francie tak díky výhře 1:0 slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Naopak pro Peru světový šampionát skončí už po základní skupině. V té ho čeká ještě závěrečný zápas s Austrálií, Francie se na závěr utká s Dánskem.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina C:

Francie - Peru 1:0 (1:0)

Branka: 34. Mbappé. Rozhodčí: Muhamad - Hammádí, Mahrí (všichni SAE) - Orsato (video, It.). ŽK: Matuidi, Pogba - Guerrero, Aquino. Diváci: 32.789.

Sestavy:

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba (89. N'Zonzi, Kanté - Mbappé (75. Dembélé), Griezmann (80. Fekir), Matuidi - Giroud. Trenér: Deschamps.

Peru: Gallese - Advíncula, Ramos, Rodríguez (46. Santamaría), Trauco - Aquino, Yotún (46. Farfán) - Carrillo, Cueva (82. Ruidíaz), Flores - Guerrero. Trenér: Gareca.