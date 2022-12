Giroud je historicky nejlepším střelcem Francie. Rekordní gól dal v zápase s Polskem

Fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále po výhře nad Polskem 3:1. Triumf favorita obohatil historický zápis útočníka Oliviera Girouda. Ten v zápase vstřelil svůj 52. reprezentační gól, a překonal tak nejlepšího střelce francouzského národního týmu Thierryho Henryho. Dauhá 8:40 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský útočník Olivier Giroud při zápase s Polskem | Foto: Olimpik/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Giroudovi na jeho historický zápis stačily dva doteky. Jedním si zpracoval pas Kyliana Mbappého za obranu a druhým poslal míč přízemní střelou k pravé tyči mimo dosah brankáře Wojciecha Sczesného. A i když pak právě Mbappé přidal další dva francouzské góly, veškerou pozornost na sebe po utkání strhl právě rekordman Giroud.

„Byla tu moje žena, děti i kamarádi z dětství. Je skvělé, že se mi to podařilo právě před nimi. Vždycky jsem chtěl ten Henryho rekord překonat. A teď jsem to opravdu dokázal. Už se na to nemusím soustředit a mohu se konečně koncentrovat na to, abychom s týmem došli co nejdál,“ citoval Girouda Radiožurnál.

Dokázal nastřílet 52 branek i přes to, že premiéru si v reprezentačním dresu odbyl až v 25 letech. To bývalý rekordman Henry debutoval už ve 20. Navíc Giroud odehrál za Francii o šest zápasů méně než legenda Arsenalu.

Nebyl to ale pouze Giroud, kdo atakoval historické francouzské tabulky. Brankář Hugo Lloris vyrovnal 142. zápasem za reprezentaci rekordmana v počtu startů za národní tým Liliana Thurama.

„Je to světový šampionát plný rekordů. Mám radost z toho Hugova vyrovnání. A co se týče Oliviera, tak to je něco fantastického. Navíc se to oběma povedlo v den, kdy tu jsou s námi naše rodiny. Máme teď čas si to užít i s nimi než začneme myslet na čtvrtfinále,“ mluvil trenér Francie Didier Deschamps o tom, že jeho svěřenci teď dostanou den volna, který mohou strávit právě s rodinnými příslušníky nebo svými kamarády.

Pak už se ale budou plně koncentrovat na souboj o semifinále. Po výhře nad Polskem 3:1 totiž Francouze čeká v sobotu Anglie.