Zklamání i hrdost. ‚Klukům není co vytknout, byli jsme blízko,‘ lituje Krejčí

Davide, co ve vás teď je? Zklamání? Naštvání?

Zklamání. Samozřejmě jsem hrdý na kluky, co jsme tu předvedli. I dnes jsme měli šanci vyhrát, ale ukázalo se, jaký máme charakter v týmu, jací jsme hráči. Byli jsme blízko k vítězství, ale vždycky, když jedeš domů bez medaile, je to strašně smutné. Ale klukům se nedá nic vytknout.

Zápas skončil o gól, ale asi ho nerozhodla jedna individuální chyba?

Zápas mohl jít na obě strany. Utekl nám začátek, ale vrátili jsme se do hry. Bylo tam pár šancí, abychom vedli 3:2, ale to je hokej. Dva dobré týmy a jeden musel jet dneska domů. Bohužel to nevyšlo.

První třetina od českého výběru nebyla dobrá. Nemohlo to být tím, že jste nebyli v zápasovém tempu?

Ani ne. Možná jsme měli trošku víc respektu, než si Američané zasloužili. Vrátili jsme se do hry, po první třetině jsme se dobře připravili, udělali jsme nějaké změny v systému a fungovalo to. Měli jsme šance, ale nevyšlo to.

Ve druhé třetině to byl rychlý hokej, zato ve třetí oba týmy herně zvážněly.

Měli jsme pár šancí v přesilovce, párkrát to bylo do prázdné brány. Já jsem tam měl taky jednu, ale bohužel.

S Davidem Pastrňákem jste přijeli v průběhu turnaje. Jak se vám to teď hodnotí?

Kluci udělali dobrý nástup do turnaje, porazili těžké soupeře. Slováci a Švýcaři, to nikdy není jednoduché. Bohužel jim to uteklo se Švédy, ale pak jsme vyhráli s Rusákama, kolektivní zápas. Další tři zápasy jsme se možná trošku šetřili, bohužel tam třetí gól nepadlo.