Hokejisté se na MS tísní v šatně z překližky, brankáři se nevejdou na toaletu

„Dozvěděli jsme se, že hala ani není stavěná pro hokej, takže šatny jsou udělané narychlo. Ale nějaké základy tam jsou, takže myslím, že se to dá přežít,“ nevidí podle Radiožurnálu útočník Roman Horák v šatně vybudované ze čtyř překližkových stěn.

Organizátoři každou z nich vybudovali tak, aby se do ní vešlo 25 hokejistů, což je povolený počet hráčů na tým. Jenže čeští trenéři sebou do Dánska přivezli 28členný kádr.

„Jsou k dispozici židle a lavice. Prostor se využil do posledního centimetru a všichni mají kde sedět,“ vysvětluje asistent trenéra Jiří Kalous.

Na nedostatek místa si nestěžují ani samotní hokejisté: „Myslím, že šatna je docela v pohodě, co se týká místa na sezení. Trošku vtipné mi přijdou záchody se sprchou,“ pousmívá se Dominik Kubalík.

'Festivalové záchody'

Za jeho úsměvem se skrývá opravdu velmi malý prostor sociálních zařízení. Což o to, on jako útočník se ještě úzkých kójí vejde, ale brankáři mají o poznání větší problém.

„Ríťa říkal, že měl problém si dojít na záchod, že se tam v betonech nevešel. Jsou to festivalové záchody, taková buňka. Ale mají to tak všechny týmy, prostě to tak je,“ popisuje příhodu svého kolegy Davida Ritticha gólman Pavel Francouz.

A to mohou být Češi ještě v klidu, jejich prvním soupeřům na šampionátu Slovákům dokonce v šatně chybí na toaletě dveře.

Mistrovství světa začíná v Dánsku čtyřmi zápasy. Česká reprezentace proti Slovensku nastoupí v sobotu od 20 hodin a 15 minut. Server iROZHLAS.cz nabídne online reportáž, Radiožurnál přímý přenos celého zápasu.