Lékař národního týmu o zraněných: Chlapík trénoval, u Chytila jsme ubrali a u Sedláka pokračujeme v léčbě

Jaký je zdravotní stav Lukáše Sedláka?

Lukáš utrpěl v zápase s Lotyšskem poranění v dolní polovině těla, takže dostal dva dny volna. Pokračujeme v jeho léčbě a uvidíme, jak se bude vyvíjet jeho zdravotní stav a podle toho bude zařazen dál do turnaje.

Poslechněte si, co říká lékař národního týmu o zraněných hokejistech

Dá se predikovat, kdy by se mohl vrátit na led?

V současné době to přesně nevíme. Budeme se rozhodovat dál podle aktuálního stavu.

Co Filip Chytil?

Filip Chytil měl po včerejším tréninku bolesti v oblasti obličeje, proto jsme jeho zátěž ubrali. Dnes nebyl s týmem na ledě, ale zítra se opět připojí k týmu a začne trénovat.

U něj se dá očekávat, že by se mohl vrátit do turnaje?

Uvidíme podle aktuálního zdravotního stavu, ale předpokládáme, že by se měl vrátit zpět do turnaje.

A Filip Chlapík? Dostane zelenou, aby se mohl zařadit do sestavy?

Filip Chlapík dnes absolvoval trénink v plné zátěži, projevují se u něj následky zranění z prvního utkání, ale ten stav není nijak závažný.

Ve středu poprvé trénoval bez obličejového krytu Jiří Smejkal. Bude to tak i v zápase?

Ano, dohodli jsme se, protože Jirka už má minimální bolesti. Má chránič zubů, takže bude pokračovat v dalších zápasech bez celoobličejové masky.