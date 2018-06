Je správné, aby na zápas mohl každý, říká íránská žena, která poprvé viděla naživo fotbal

V Íránu ženy na fotbal nesmí. O to víc si užívají mistrovství světa v Rusku, kde na zápasy přístup mají. Výjimku kvůli šampionátu udělala i vláda - ženy pustila společně s muži na stadion v Teheránu, kde všichni na dálku fandili během středečního zápasu se Španělskem. Kazaň 20:25 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské fanynky na zápase mezi Íránem a Španělskem | Zdroj: Reuters

Sima a Parisa jsou Íránky. Ještě nikdy na fotbale nebyly, protože v jejich zemi to mají ženy zakázané. Teď stojí před stadionem v Kazani a těší se, až poprvé uvidí íránskou reprezentaci na vlastní oči.

Íránské ženy se mohly poprvé podívat na fotbalový zápas naživo. Přímo v Rusku s nimi mluvil Petr Šedivý

„Poprvé na fotbale! Moc se těším. Když se podívám kolem sebe, tak je vzrušující být součástí téhle velké párty,“ říká Sima Radiožurnálu.

„Také já se moc těším, i když nás čeká takhle těžký zápas proti silnému Španělsku. Atmosféra tady je úžasná,“ těšilo Parisu.

Íránští fanoušci před stadionem rozvinuli obří vlajku. Pouštěli hudbu z přenosného reproduktoru, zpívali, tančili a těšili se, až se dostanou na tribuny. Toho všeho se mohly zúčastnit i ženy, čehož také ve velkém počtu využily.

„Samozřejmě jsem ráda, že tady v Rusku můžu na fotbal. Je přeci správné, aby na zápas mohl každý, kdo tam být chce. Ať už muži, nebo ženy,“ myslí si Sima.

Ženy v Íránu nesmí na mužské sportovní akce od islámské revoluce v roce 1979. Přitom o fotbale mají přehled, jak přesvědčuje i Parisa.

„Kdyby se nám podařilo postoupit ze skupiny do vyřazovací fáze, tak můžeme narazit na domácí Rusko. To by bylo úžasné, i když je to těžký soupeř,“ věří Parisa.

Mistrovství světa možná povede ke změnám i přímo v Íránu. Během zápasu se Španělskem, které prohráli sice 0:1, mohly ženy na stadion v Teheránu a na dálku fandit společně s muži.