Jídlo v Dauhá je levnější než cola ve fanzóně. Fanoušky na fotbalovém mistrovství světa trápí strava

Tady v hlavní fanouškovské zóně je jediné místo, kde se dá na celém šampionátu koupit pivo. Dlouhá řada stánků s jednotnou nabídkou – půllitrem plechovkového piva za 50 rijálů, tedy asi 300 českých korun – teď přes den zeje prázdnotou, protože otevírá až v sedm hodin večer.

Fanoušky na fotbalovém mistrovství světa trápí nedostatek dobrého jídla. Na místě natáčel zpravodaj Štěpán Macháček

„Pro nás je na prvním místě fotbal. Jsme tu, abychom si užili šampionát a to, že jsme mezi tolika dalšími národními týmy. Bylo by fajn dát si pivo, ale nutné to není,“ popisují pro Radiožurnál Ari a Matthew z Anglie.

K pivu by mohli mít vřelý vztah, ale stejně jako většina ostatních fanoušků, které jsem potkal, mají k omezení alkoholu na šampionátu respekt.

„Mně osobně to moc nevadí. Lidé si neuvědomují, jaká pravidla panují třeba v některých evropských zemích, a samozřejmě i v Anglii. Když se ubytujete v hotelu v Blackpoolu, zkontrolují vás, jestli náhodou nemáte na pokoji alkohol, o Skotsku ani nemluvě. Na to lidé zapomínají,“ podotýkají.

Matthew se ale spíš rozhlíží, čím by teď, v čase oběda, zahnal ve fanouškovské zóně hlad. A spokojeně nevypadá. „Mnohem větším problémem je, že tu neseženete teplé jídlo. Po poločase, po skončení zápasu, nic. Jen zmatený personál. To je podle mě mnohem horší, než že tu není pivo,“ zdůrazňuje.

V regálu za plexisklem jsou tři poněkud oschlé kousky pizzy se salámem | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Tady je řada stánků s občerstvením. Nápisy naznačují, že by měly být rozdělené podle kontinentů: Severní Amerika, Jižní Amerika, Evropa. Tak schválně, jaké gurmánské kousky tady světu nabízí třeba Evropané?

V regálu za plexisklem jsou tři poněkud oschlé kousky pizzy se salámem, jeden kousek za 40 rijálů, tedy asi 250 korun, a v umaštěných sáčcích prý hot dogy. Nejsou přes ten papír vidět, ale říká mi to slečna, která tu prodává. A zároveň slibuje, že později odpoledne bude nabídka rozhodně větší.

Plastové třetinky nealkoholických nápojů jsou kolem stovky, půllitr vody v PET láhvi stojí v přepočtu asi sedmdesát korun. Hlavní fanouškovská zóna u nábřeží v Dauhá tedy moc velké gurmánské zážitky nenabízí. Pro teplé jídlo je potřeba se vydat někam ven. A jelikož v blízkém okolí je v podstatě jenom park, popojedu kousek do města.

Indická kuchyně

Vzhledem ke složení katarské populace je celkem nasnadě, že tu nejsou moc arabská bistra a restaurace, ale převážně je to kuchyně mnohem východnější, tedy indická.

Restaurace je plná indických lidí, kteří tady v Kataru žijí a pracují. Nikdo z nich evidentně příbor k jídlu nepotřebuje, já si přece jen o vidličku a nůž řeknu. Vypadá to nádherně.

Dal jsem si vegetariánskou variantu tikka masala se sýrem panír. Trošku ostré, slané, kořeněné, indické. Dostal jsem k tomu dvě placky chleba z pece a až v půlce jídla jsem si uvědomil, že ani já jsem příbor vůbec nepotřeboval.

A jestliže ve fanzóně nabízejí lahvičku coly za 15 rijálů, tedy asi 90 korun, tak tady dám o dva rijály méně a blaženě odchází po skvělém teplém obědě. A musím říct, kam se na to hrabou všechna občerstvení ve fanouškovských zónách na šampionátu.

V centru Dauhá se dá najíst mnohem lépe než v okolí stadionu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas