‚Nutili ho pracovat, i když byl nemocný. Zemřel.‘ Nové fotbalové kartičky připomínají mrtvé dělníky z Kataru

Začalo⚽️MS v Kataru a tohle je Phurparani, bylo jí 25 let (@CardsOfQatar)



Do Kataru odletěla v 25 letech plná života a vrátila se rodičům do Nepálu v rakvi. Bez vysvětlení. Takových byly tisíce. Na jejich oběti a krvi tenhle turnaj stojí.



Chtěl bych poděkovat těm... (1/X) pic.twitter.com/riqjISznSo