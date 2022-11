Vězení v Kataru hrozí i zahraničním homosexuálům, varují lidskoprávní organizace

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch i někteří novináři varují v souvislosti s fotbalovým šampionátem v Kataru před chováním tamní vlády vůči sexuálním menšinám. Katarské úřady podle nich stíhají homosexuály, některé dokonce podle britského deníku Guardian nutí pod pohrůžkou násilí získávat informace o dalších. Dauhá 19:50 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muslimům teoreticky podle práva šaría hrozí až smrt. Ale zatím se reálně v Kataru nestalo, že by takový trest dostali (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Homosexuálům a dalším sexuálním menšinám v Kataru v první řadě hrozí bezdůvodné zatčení a nějaký čas ve vazbě. Mužům také hrozí až tříleté vězení, protože mužská homosexualita je v Kataru trestná.

Muslimům teoreticky podle práva šaría hrozí až smrt. Ale zatím se reálně v Kataru nestalo, že by takový trest dostali. Odnětí svobody ano a to třeba potkalo i zahraniční homosexuály. V roce 1998 dostal americký občan šest měsíců ve vězení plus 90 ran bičem jako trest za projevy homosexuality.

Těm, kteří se dostanou do vězení, hrozí další násilí třeba jenom ve vazbě. Human Rights Watch nedávno zveřejnilo šest dobře zdokumentovaných případů včetně případu transgender ženy. Policie ji tehdy dva měsíce držela na samotce v podzemí. Ostřihali ji dlouhé vlasy. Přišla o práci, protože se tam dva měsíce nedostavila. Ani nevěděli, co s ní je. Strážníci ji opakovaně bili.

Také o tom víme díky lékaři Náserovi Mohamedovi, což je aktivista za práva sexuálních menšin v Kataru. Žije v exilu ve Spojených státech, ale udržuje poměrně úzké kontakty s těmi skupinami, Mohamed je v aktivním kontaktu zejména s homosexuály. Ti udržují takové utajené menší skupinky. Trochu to připomíná partyzánské buňky, kde se zná vždy jenom několik lidí mezi sebou a s nikým dalším. O své orientaci nemluví.

Proti těmto skupinkám cílí katarská policie. Pokud homosexuála zatkne, tak pod pohrůžkou násilí ho nutí, aby v těch skupinách odhalil co nejvíce lidí a předal informace úřadům, aby ty je potom mohly zatknout. Podle Násera se opakovaně stalo, že takové skupinky jednoduše zmizely.

Šampionát bez diskriminace?

Podle Násera Mohameda divákům, kteří přijedou do Kataru na Mistrovství světa ve fotbale nejspíš nic nehrozí. Přesto varuje, že to bude jenom po dobu her a že pro místní budou platit po celou dobu úplně jiná měřítka.

Katarské úřady také slibují klidný průběh šampionátu. Tvrdí, že šampionát bude bez diskriminace, přístupný pro všechny. Přesto úřady varují, že Katar je konzervativní společnost a jakékoliv projevy fyzické náklonnosti i třeba mezi běžnými heterosexuálními páry jsou v Kataru vnímané negativně. Úřad proto doporučuje lidem dodržovat tamní kulturu a nic takového na veřejnosti neprovádět.

Přístup Kataru k lidským právům je dlouhodobě předmětem kritiky. Pokud jde o sexuální menšiny, tak to se třeba probíralo už v roce 2010 v souvislosti s tím, že se Katar stane organizátorem Mistrovství světa.

Lidská práva jsou tam také problémem ve vztahu k migrantům a dělníkům, protože Katar je velmi bohatý stát a pracují tam stovky tisíc lidí zejména z jihovýchodní Asie, z chudších zemí a dělníci, kteří tam stavěli stadiony. Ti byli podle Human Rights Watch vykořisťování a zneužívání. Občas se mluví dokonce o moderním novodobém otroctví. Dělníkům mezi jinými často hrozí zranění anebo těžké pracovní podmínky.