Pro Ronalda to bylo poslední mistrovství světa, myslí si trenér Rada. Maroko je největší překvapení

První africkým tým v historii v semifinále světového šampionátu. Budeme gratulovat Maroku i k jejich zvolené taktice?

Určitě, protože porazili jednoho z favoritů. Vyhráli 1:0, ve druhém poločase měli Portugalci nějaké šance, ale ne vyložené. Největší šanci měli v 97. minutě, kdy Pepe musel hlavou proměnit a vyrovnat.

Poprvé v historii mistrovství světa ve fotbale postoupil africký tým do semifinále turnaj. Maroko vyřadilo po výhře 1:0 favorizované Portugalsko. Trenér Petr Rada Radiožurnálu Sport řekl, že jde o asi největší překvapení šampionátu. A to i kvůli tomu, že Maročanům chyběli oba hlavní střední obránci. Praha 19:16 10. prosince 2022

První africkým tým v historii v semifinále světového šampionátu. Budeme gratulovat Maroku i k jejich zvolené taktice?

Určitě, protože porazili jednoho z favoritů. Vyhráli 1:0, ve druhém poločase měli Portugalci nějaké šance, ale ne vyložené. Největší šanci měli v 97. minutě, kdy Pepe musel hlavou proměnit a vyrovnat.

Klobouk dolů, musíme smeknout před Marokem, co dokázali. Je to asi největší překvapení, a to i díky tomu, že nastoupili bez stoperské dvojice - nejlepších hráčů - a ještě se jim další zranili. O to větší je to překvapení.

Může defenzivu Maroku závidět celý fotbalový svět?

Bylo to na defenzivě postavené, hlavně v závěrečných dvaceti minutách nepouštěli Portugalce do ničeho. Bylo to ze strany Portugalců velké zklamání a křeč, jen nakopávání míčů, žádná kombinace a nevěděli si se soupeřovou obranou rady.

Portugalsko nevědělo, jak se tam dostat. Padla jim na kopačky nervozita, nepřejnost a v závěru si nevytvořili ani soustavný tlak, měli spoustu zkažených balonů. Mě Portugalsko ve druhém poločase zklamalo.

Čekalo se víc od Cristiana Ronalda?

Samozřejmě, ale celkově nic moc nepřinesl. Měl tam jednu střelu, ale už to bylo vyústění toho, že se Portugalsku nedařilo. Zklamal mě Fernando Silva, který nebyl vidět.

Bruno Fernandez si chodil zbytečně do hloubky pole pro balony a nebyl ofenzivní. Ve druhém poločase měl jednu situaci a o 20 centimetrů přestřelil, tam je nebezpečný, ale tvořit rozehrávku odzadu, to není jeho parketa a styl hry. Spíš mu to uškodilo. Kdyby Maroko mělo v závěru víc sil, mohli dát 2:0 a bylo po zápase.

Stihl Cristiano Ronaldo po zápase podat ruce? Protože hřiště okamžitě opustil...

Brazílie i Portugalsko si dělaly největší šance na titul. Pro Ronalda je to asi jediná trofej, kterou nemá, prožíval to a je to jeho poslední mistrovství světa.

Neumíte si ho představit v 41 letech na dalším šampionátu?

Pokud bude zdravý, bude se o to snažit, ale asi už přijde nová generace. Tihle starší hráči, i co hráli za Brazílii, tak to byla jejich poslední šance získat trofej. Bohužel, dnes mě Portugalci celkovým výkonem zklamali.