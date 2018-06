Rusové doteď nevěnovali šampionátu pozornost. Francie víc žila, všímá si šéf fotbalové asociace Malík

Mistrovství světa ve fotbale je sice teprve na začátku, ale i předseda české asociace Martin Malík už stihl poznat, že šampionát bude velká show. V Rusku viděl zahajovací zápas a při volbě pořadatele pro rok 2026 se rozhodoval mezi Marokem a společnou kandidaturou USA, Kanady, Mexika. Moskva 16:22 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda české fotbalové asociace Martin Malík | Foto: Luboš Vedral

„Určitě to bude na veliko. Do určité míry to odpovídá mentalitě Rusů a tak dále. Navíc samozřejmě se chtějí ukázat, že to umí zvládnout, že u nich to dopadne perfektně. A to si myslím, že je tady vidět na každém kroku,“ popisoval v lobby baru hotelu poblíž Rudého náměstí v Moskvě šéf českého fotbalu, který ale na mistrovství světa zastoupení nemá.

Za pravdu mu dal už úvodní zápas Rusko - Saúdská Arábie, který se hrál před parádní atmosférou. V ulicích ovšem tvoří atmosféru zatím hlavně zahraniční fanoušci, všiml si Malík. Srovnání má třeba s evropským šampionátem ve Francii před dvěma lety.

„Francie z hlediska lidí tím daleko víc žila. Tady je to takové, že Rusové až v okamžiku, kdy začnou potkávat fanoušky, tak si uvědomují, co tady vlastně začíná. Doteďka tomu moc nevěnovali pozornost,“ řekl Radiožurnálu Malík.

Ještě před výkopem mistrovství hlasoval Malík za českou asociaci při volbě pořadatele světového šampionátu 2026. Hlas dal nakonec vítězné společné kandidatuře Spojených států, Kanady a Mexika.

„Můj dojem je ten, že u většiny členských asociací zvítězilo to, že Amerika díky existující infrastruktuře má nezanedbatelnou výhodu v tuhle chvíli,“ vysvětlil, proč pro kandidaturu tří zemí hlasoval.

Rozhodoval se i podle toho, co by v případě postupu bylo nejvýhodnější pro českou reprezentaci a fanoušky. Pořadatele mistrovství poprvé v historii volili zástupci všech členů FIFA, doteď ho vybíral výkonný výbor.