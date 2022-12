Na svém posledním mistrovství světa se zapsal do historie. Messi dovedl Argentince k vysněné trofeji

Lidé v Argentině se stále radují z titulu fotbalistů na mistrovství světa. Ve finále turnaje v Kataru Jihoameričané po penaltovém rozstřelu porazili Francii. Jako první slavnou trofej zvedl nad hlavu kapitán Argentinců Lionel Messi, který tak nejspíš na svém posledním světovém šampionátu dosáhl vytouženého úspěchu. Příběhy roku 2022 Dauhá (Katar) 18:02 26. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi s trofejí pro mistra světa a s trofejí pro nejlepšího hráče turnaje | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Fotografie hvězdného útočníka s pohárem pro mistra světa zaplavily internet. Kanonýr PSG v Kataru svou zemi táhl, stal se nejlepším hráčem turnaje a po francouzském útočníkovi Kylianu Mbappém druhým nejlepším střelcem.

Příběh roku 2022: Lionel Messi se stal mistrem světa

Na uplynulém šampionátu se pětatřicetiletý Messi netrefil v jediném zápase, dal celkem sedm gólů a na další tři svým spoluhráčům nahrál. Ve finále nejprve otevřel skóre z penalty a v prodloužení se prosadil podruhé.

„Popravdě jsme si nemohli přát víc, za takovou tečku jsme vděční. Dlouho jsem čekal, než jsem mohl držet trofej pro mistra světa, stejně tak celá Argentina. Ještě bych za ni chtěl hrát, ale platí, že tohle bylo poslední mistrovství světa. Teď už se těším, až tenhle úspěch oslavíme s našimi fanoušky,“ řekl po vítězném finále Messi, který se na mistrovství světa dočkal zlaté medaile na pátý pokus.

Ve finále proti Francii si připsal na světových šampionátech už 26. start a překonal historický rekord Němce Lotthara Matthause.

Lionel Messi and his 2022 World Cup. Incredible. pic.twitter.com/YQC9lJ3y0J — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

„Pro mě je radost a potěšení ho trénovat. To, co dává týmu, je neuvěřitelné. Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by měl takový vliv na spoluhráče jako Messi. Je skvělý,“ nešetřil chválou své největší hvězdy argentinský kouč Lionel Scaloni.

Messi v Kataru zkompletoval sbírku těch největších kariérních úspěchů. Sedminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa vyhrál tituly ve Španělsku i Francii, Ligu mistrů ovládl čtyřikrát, s reprezentací triumfoval na olympijských hrách a loni i na mistrovství Jižní Ameriky. Celkem má Messi na kontě už 42 týmových trofejí.

„Za tu kariéru, kterou má za sebou, si to zaslouží. Není vůbec jednoduché hrát 17 let na takové úrovni. V Argentině je navíc fotbal náboženstvím, všem lidem tam dodává ohromnou radost. Kvůli němu se mnozí koukají na fotbal a je čas před ním smeknout,“ říká fotbalový trenér Petr Rada.

Lionel Messi dovedl argentinské fotbalisty ke světovému titulu po 36 letech a jako kapitán tak navázal na legendárního krajana Diega Maradonu.

„Měl jsem Maradonu strašně rád. Měl v sobě daleko víc vášně a emocí, kvůli čemuž je asi u mnoha lidí braný jako větší osobnost. Co se týče trofejí, je Messi lepší, ale co se týče toho, jak se prezentoval, asi bych si raději zahrál s Maradonou,“ říká vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

„Zažil jsem éru obou a spoustu lidí preferuje Maradonu, ale pro mě je absolutním vítězem Messi. Když nyní dovedl Argentinu k titulu, Maradonu určitě předčil,“ navázal na něj jeho někdejší spoluhráč z národního týmu Jan Koller.