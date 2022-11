Do Kataru si vezměte jednorázové telefony, radí bezpečnostní úřad. V ohrožení jsou data fanoušků

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, zkráceně CNIL, je francouzská obdoba českého Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak informuje server Politico, právě osobní údaje návštěvníků nebudou v Kataru v bezpečí.

„Cestujte raději s jednorázovým telefonem nebo se starým telefonem s obnoveným továrním nastavením,“ řekl pro Politico mluvčí CNIL.

„Velice opatrní by návštěvníci měli být i s pořizováním fotografií a videí. Vzhledem k místní legislativě by je to mohlo v některých případech přivést do problémů,“ naráží CNIL na přísné zákony, které Katar uplatňuje v případech „nerespektování místní kultury“.

Mistrovství světa ve fotbale, které začíná 20. listopadu a končí 18. prosince, má podle odhadů navštívit 1,5 milionů lidí. V Kataru si cizinci musí povinně stáhnout do svých zařízení dvě věci - oficiální aplikaci šampionátu Hayya a aplikaci Ehteraz, která trasuje nakažené covidem-19.

Experti oba programy označili za spyware, který poskytuje katarským úřadům širší přístup k datům uživatele i možnost číst, měnit nebo mazat obsah v telefonech. CNIL tak radí, aby si fanoušci stáhli aplikaci těsně před odletem a ihned před návratem do Francie ji smazali.

Experti zároveň radí, aby návštěvníci v dějišti mistrovství světa omezili na minimum online služby, ke kterým je nutné se na mobilu přihlašovat, a nastavili si silná hesla. Katarské aplikace nyní prověřuje i německé ministerstvo zahraničí a orgány dalších zemí.

„Nechci nikomu dávat rady ohledně cestování, ale nikdy bych si do Kataru nevzal svůj vlastní mobil,“ říká například bezpečnostní expert norské televize NRK. I ta bude radit svým zaměstnancům, aby si na jihozápad Perského zálivu vzali jednorázový telefon.

Podobné rady dávaly agentury zaměřující se na ochranu dat na začátku roku všem, kteří cestovali na olympijské hry v Číně.

Katar je dlouhodobě považován za problematickou volbu pořadatele mistrovství světa. Kritici mu vyčítají nedodržování lidských práv v zemi nebo kriminalizaci homosexuality.