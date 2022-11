Je to mystifikace, říká expert o údajné uhlíkové neutralitě katarského mistrovství světa ve fotbale

Fotbalisté i fanoušci se na mistrovství světa ve fotbale v Kataru můžou přesouvat mezi osmi stadiony, které stojí relativně blízko od sebe. Ve výsledku tak může být doprava na šampionátu ekologičtější ve srovnání s jinými turnaji. Jeden z nových stadionů navíc lze po skončení rozebrat a využít jinde. I tak odborníci organizátory mimo jiné právě kvůli ekologii kritizují. Dauhá 11:49 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový stadion v katarském Dauhá | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Letošní ročník v Kataru je dosud nejdražším mistrovstvím světa ve fotbale historie. Jde o první mistrovství, které se koná na Blízkém východě. Podle organizátorů má jít navíc o první šampionát FIFA, který je uhlíkově neutrální a udržitelný, jak avizovaly reklamy dlouho před turnajem. Poslední z titulů řada odborníků zpochybňuje.

„Je těžké mluvit o udržitelném venkovním sportu, když musíte ochladit pomocí klimatizace celé stadiony, aby bylo pro sportovce bezpečné soutěžit,“ popisuje atletka Rikke Rønholt Albertsenová z Dánského olympijského výboru, kde má na starosti udržitelnost, svou zkušenost z mistrovství světa v atletice z roku 2019. To se také konalo v Kataru.

„Maraton se tehdy musel běžet uprostřed noci, protože během dne bylo příliš velké vedro,“ dodává Albertsenová.

Klimatizace poháněná elektřinou, která se v Kataru převážně vyrábí z fosilních zdrojů, představuje velkou ekologickou zátěž i během fotbalového šampionátu. Problematická je ale také doprava a emise skleníkových plynů spojené s výstavbou stadionů a další infrastruktury, i když oproti jiným šampionátům je výhodou, že týmy i fanoušci už pak v Kataru příliš cestovat nemusí.

„Je vybudováno osm stadionů, čtyři jsou přímo v Dauhá a další čtyři v těsné blízkosti. To znamená, že cestování týmů a fanoušků v rámci šampionátu může být relativně šetrné,“ podotýká Emanuel Hurych z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kde se věnuje filozofii sportu i udržitelnosti.

„FIFA uvádí, že až 52 procent emisí bude tvořeno dopravou týmů a fanoušků na šampionát. 23 procent emisí budou představovat výstavba a provoz stadionů. To znamená asi čtvrtinu,“ popisuje Hurych.

Uhlíkové kompenzace

Dohromady tak podle organizátorů má celý turnaj vyprodukovat přes tři a půl milionu tun oxidu uhličitého.

Expert na udržitelnost Gilles Dufrasne z neziskové organizace Carbon Market Watch ovšem upozorňuje, že to je značně podhodnocené číslo, jak nasvědčuje jeho analýza, v níž asociaci FIFA za hru s čísly udělil pomyslnou žlutou kartu.

„Přesnější odhad by byl okolo pěti milionů tun oxidu uhličitého – nejméně,“ říká Dufrasne.

To zhruba odpovídá emisím, které vyprodukují některé státy za jeden rok – například šestimilionová Nikaragua nebo třeba roční provoz české hnědouhelné elektrárny Počerady. Organizátoři šampionátu přitom mají problém vykompenzovat i deklarovaných 3,6 milionu tun skleníkového plynu.

„Počítají s uhlíkovými kompenzacemi ve formě kreditů pochybné kvality, které mají vynahradit dopad celého šampionátu. Ty jsou ale neúčinné, a zatím jich FIFA nakoupila jen malou část,“ podotýká Gilles Dufrasne s tím, že již nakoupené kredity navíc často podpořily projekty, které by vznikly i bez této podpory a jsou ziskové – jde například o výstavbu větrných elektráren.

„To znamená, že nákup těchto kreditů nevygeneruje žádné dodatečné snížení emisí. Prostě jen zainvestují peníze do projektů, které to ani nepotřebují. Nemyslíme si, že by světový šampionát v Kataru mohl být uhlíkově neutrální. Organizátoři mystifikují fanoušky, sponzory a do jisté míry i politiky, aby uvěřili, že takový fotbalový turnaj lze uspořádat bez negativního vlivu na klima. To ovšem neodpovídá realitě,“ dodává analytik z organizace Carbon Market Watch. Emanuel Hurych to potvrzuje.

„V podstatě se mi nepodařilo najít jakýkoli kredibilní zdroj odjinud než z prostředí FIFA nebo organizátorů mistrovství světa, který by připouštěl, že je tu možnost dosažení uhlíkové neutrality,“ říká Hurych.

Pokud to myslí FIFA s uhlíkovou neutralitou a udržitelností vážně, měla by podle Rikke Rønholt Albertsenové začít už při výběru místa konání.

„Nejlepší uhlík je ten, který neposíláme do atmosféry. A fotbalový šampionát se opravdu nemusí konat v zemi, kde je příliš horko na to, aby se tam dalo hrát. FIFA se takto rozhodla, ale mohli vybrat místo, kde panuje o něco příhodnější klima pro venkovní sport. Pak bychom nemuseli vynakládat tolik energie na to, abychom vytvořili vyhovující podmínky,“ říká Albertsenová.