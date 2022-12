Musíme je unavit, ne se honit za míčem. Překvapiví postupující chtějí v osmifinále zaskočit favority

Fotbalisté Nizozemska a Spojených států se střetnou v úvodním osmifinále mistrovství světa. Zápas začne v 16 hodin, od 20 hodin pak bude bojovat o čtvrtfinále Argentina a Austrálie. Favorité duelů jsou zřejmí, i přesto si Američané i Australané uvědomují, že mají šanci své slavnější soupeře porazit. Praha 12:55 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít fotbalisté Austrálie se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa v Kataru | Foto: Joel Marklund | Zdroj: Reuters

Americký trenér Gregg Berhalter si své jméno v Evropě udělal právě v Nizozemsku. Na konci devadesátých let strávil několik sezón v tamní lize, i když v méně známých klubech jako Zwolle, Sparta Rotterdamm, nebo Leeuwarden. Tamní fotbal ale poznal velmi dobře a v úterý povede Američany na světovém šampionátu právě proti Nizozemcům.

„Budou agresivní. Budou se snažit využít na naší půlce hřiště své útočné zbraně. Podle mě zkusí přidat na rychlosti, možná bude hrát Bergwijn. Je to velmi dobrý tým tvořený známými značkami po celém světě, takže to pro nás bude těžká zkouška,“ říká Berhalter o souboji s Nizozemci.

„Oranjes“ podle očekávání vyhráli na šampionátu skupinu A, i když svými výkony příliš neoslnili – za postup vděčí hlavně útočníkovi Codymu Gakpovi. Uvědomuje si to i obránce Nizozemska Nathan Aké.

„Zatím nemáme výsledky, které bychom chtěli. Víme, že se musíme zlepšit a že na to máme. Všichni od nás hodně očekávají, a i my sami od sebe čekáme velké výsledky. Nesmíme na to ale moc myslet. Snad se nám bude dařit,“ říká Aké.

Ještě větší rozdíl mezi favoritem a outsiderem bude ve večerním duelu mezi Argentinou a Austrálií, která se podruhé v historii probojovala ze základní skupiny, třebaže v ní měla záporné skóre. S favorizovanou Francií totiž předvedla hodně bojácný výkon, prohrála 1:4 a to proti Argentině nechce opakovat.

„Musíme být odvážnější – to jediné je potřeba zdůraznit. Nesmíme se zbavovat míče, protože se dá očekávat, že ho moc často nedostaneme. Musíme s ním hrát chytře, a hlavně ho neztrácet v přechodu do útoku. Musíme je unavit, a ne se jen honit za míčem,“ připomíná kouč Austrálie Graham Arnold.