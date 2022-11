Fotbalisté USA porazili v rozhodujícím zápase o postup Írán 1:0 a v osmifinále si zahrají s Nizozemskem

Anglie porazila Wales 3:0 a ovládla skupinu B. Dvěma góly se prosadil Rashford

Fotbalisté Walesu potřebovali vyhrát, aby měli šanci postoupit do play off, ale Angličané jim nedali šanci. Do druhé půle vletěli a po výhře 3:0 ovládli skupinu B. Naopak Wales v ní skončil poslední.