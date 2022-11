Byla chyba dát pořadatelství Kataru, přiznal po letech Blatter. Naopak Infantino chválí připravenost

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru má spoustu nej. Jednomu z nich se věnuje i seriál Radiožurnálu Sport. Katarský šampionát je totiž jednoznačně nejdražším mistrovstvím světa v historii. Z velké části za to může hlavně nutná výstavba nových stadionů. Dauhá 13:44 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v Kataru | Foto: John Sibley/File Photo | Zdroj: Reuters

Když v roce 2010 oznámil tehdejší šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Sepp Blatter, že šampionát v roce 2022 bude hostit Katar, už tehdy to vzbudilo vlnu kritiky. V zemi na Arabském poloostrově se ale okamžitě začalo jednat. V okruhu do 60 kilometrů od Dauhá bylo postaveno hned sedm moderních stadionů, každý s kapacitou přes 40 tisíc diváků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Seppa Blattera a Gianniho Infantina, jak mluví o přidělení mistrovství světa Kataru

„Stadiony byly připravené rok před startem šampionátu, to je velmi unikátní. Jsem v tomhle prostředí přes dvacet let a takovou připravenost na velkou akci jsem ještě neviděl. My se teď den po dni připravujeme přivítat dva miliony lidí tady v Kataru,“ řekl v talkshow Bloomberg prezident FIFA Giani Infantino.

Takový nával lidí do země rozlohou téměř sedmkrát menší než Česko vyžadoval i vybudování hotelů, silnic a další infrastruktury. Celkové náklady vyšly pořadatelskou zemi na 220 miliard dolarů. Pro představu poslední šampionát v Rusku byl devatenáctkrát levnější.

„Přidělení mistrovství světa Kataru byla chyba. Těch důvodů je víc. Například je to příliš malá země na pořádání tak velké akce. Byla to špatná volba a já jako tehdejší předseda za to nesu odpovědnost,“ prohlásil nedávno bývalý prezident FIFA Sepp Blatter.

Asi tou největší kontroverzí, která šampionát provází, jsou špatné podmínky dělníků právě při stavbě stadionů. Podle vyšetřování hnutí Amnesty International dělníci nuceně pracovali nad rámec běžné doby v nesnesitelných vedrech, a deník The Guardian dokonce informoval o tom, že zhruba 6500 tisíce z nich zemřelo.

Supermoderní stadiony ale stojí. Navíc jsou i přizpůsobené podnebným podmínkám. I když se termín právě kvůli počasí v Kataru přesunul z léta na přelom podzimu a zimy, v Kataru i v tomto období panují průměrné teploty kolem 30 stupňů Celsia. Stadiony jsou proto klimatizované a fotbalové trávníky chlazené. Hráči i fanoušci by tak mohli mít ideální podmínky.