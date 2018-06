Moskva vyhlíží až milion fotbalových fanoušků. Začátek mundialu bude velkou zkouškou pro dopravu

Na moskevském stadionu v Lužnikách ve čtvrtek slavnostně začíná mistrovství světa ve fotbale. A to s sebou nese nemalé organizační a dopravní komplikace. Moskva ale hlásí, že nápor hostů bravurně zvládne. Hlavním hromadným dopravním prostředkem je v těchto dnech moskevské metro. Už ve vagonu získají fanoušci první informaci o tom, kudy se mají vydat, aby nevznikla tlačenice. DENÍK ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJE Moskva 14:10 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve čtvrtek 14. června začíná v Rusku MS ve fotbale. | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Ke stadionu v Lužnikách je to od obou východů z metra pár set metrů, velké panely přehledně v ruštině a angličtině i graficky informují o tom, jak se dostat k příslušným branám. Zabloudit se nedá, ostatně lidská řeka fanoušky sama ke stadionu navede.

„Moskevský dopravní podnik je plně připraven k fotbalovému mistrovství světa. Připravili jsme se velmi dobře a hostům poskytneme komfortní pobyt i pohodlnou přepravu metrem, autobusy nebo jinými dopravními prostředky,“ říká zpravodaji Českého rozhlasu náměstek ředitele dopravního odboru hlavního města Dmitrij Pronin.

Podle jeho slov by ruská metropole měla čtvrteční příval a přesuny návštěvníků hladce zvládnout. „Podle našich očekávání hlavní město navštíví od osmi set tisíc do jednoho milionu fanoušků. Moskevské dopravní prostředky každý den přepraví zhruba 19 milionů lidí, takže s hosty se tento počet zvýší o čtyři a půl až pět procent. Pro dopravní systém Moskvy je to nevýznamné zvýšení.“

To je sice pravda v celkovém objemu cestujících, ale fanoušci se budou pohybovat dostředivě směrem ke stadionu, a tady může vzniknout problém úzkého hrdla.

Na to prý v dopravním podniku mysleli především. „Po opravě jsme otevřeli jižní vestibul stanice Sportivnaja. Můžete se přesvědčit, že tři historické eskalátory jsme nahradili čtyřmi novými. Byla to technicky velmi náročná záležitost, ale propustnost východu a vchodu se tím výrazně zvýšila,“ připomíná zástupce náčelníka moskevského metra Roman Latypov.

Ke stadionu v Lužnikách se dá dostat také pozemním metrem - novou Moskevskou okružní dráhou MCK. Východ z této stanice vede přímo ke stadionu.

„Moskevské metro v době loňského Poháru konfederace, který jsme považovali za určitou generální zkoušku na mistrovství světa, přepravilo 75 procent všech fanoušků. Metro proto považujeme za hlavní dopravní prostředek, který fanoušci používají při přepravě ze zápasu na zápas,“ dodává Latypov.