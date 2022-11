1966: Mohla to být obrovská ostuda. Ukradený pohár ale našel pes a Anglie mohla slavit na domácí půdě

Co přinesl světový šampionát v roce 1966? Finálový „gól, který nikdo neviděl“, jediný světový triumf kolébky fotbalu, navíc na domácím prostředí, ale i detektivní příběh o psovi, který vyčenichal ukradený pohár pro vítěze – Zlatou Niké. Skandály světových šampionátů Londýn 20:29 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Královna Alžběta II. předává kapitánovi domácích Bobbymu Mooreovi trofej pro mistry světa | Zdroj: ČTK / AP

20. března 1966 v Londýně propukla panika. Kolébka fotbalu poprvé pořádala světový šampionát, Angličanům ale najednou zmizel pohár pro vítěze.

Rimetova trofej tehdy vypadala jinak, než jak ji známe z posledních desetiletí. Byla subtilnější, menší. I proto možná bylo pro zloděje snazší ji z výstavy známek ve Westminsteru, kde byla ukazována veřejnosti, ukradnout.

Skandály světových šampionátů Bez kontroverze není fotbalového mistrovství. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu všechny proběhlé světové fotbalové šampionáty přes události, které mnohdy zastínily klíčové branky i celková vítězství. Další díly najdete ZDE.

Zlatá Niké se pohřešovala týden, než ji zabalenou do novin na zahradě na jižním předměstí Londýna vyčmuchal černobílý kříženec kolie patřící lodníkovi Davidu Corbettovi. Pickles se stal rázem – dekádu po Lajce – nejslavnějším psem své doby. Jeho majitel za objev získal pět tisíc liber, za něž si koupil dům.

O Picklesovi byl natočen film, v jednom snímku si sám zahrál a když Angličané domácí mistrovství nakonec vyhráli, byl pozván na slavnostní recepci, kde mu byly odměnou zbytky z talířů. Zloděje trofeje se nikdy nepodařilo vypátrat, jedním z podezřelých byl i Picklesův majitel.

Sám objevitel se psího důchodu nedožil, o necelé dva roky později se ve věku pěti let udusil na vodítku, když naháněl sousedovu kočku. „Málem mi to zlomilo srdce. Ten den jsem uronil slzu, to vám můžu říci,“ vzpomínal po letech Corbett.

Zlatá Niké Picklese „přežila“ o šestnáct let. V roce 1983 byla ukradena ze sídla brazilské fotbalové federace v Riu de Janeiru. Brazilci ji v té době vyhráli již třikrát, a tak jim podle pravidel už zůstala, ne však nadlouho.

Ale zpět k šampionátu 1966. Kromě Picklesova hrdinského objevu se mistrovství proslavilo i „gólem, který nikdo neviděl“.

Finálové utkání ve Wembley vyhráli Angličané 4:2 nad západními Němci, sporný gól Geoffa Hursta za stavu 2:2 viděl přesvědčivě ale jen pomezní sudí Tofik Bachramov.

„Druhý Stalingrad!“ vztekali se po zápase Němci s odkazem na lajnového sudího původem z Ázerbajdžánu, který tehdy patřil pod Sovětský svaz.