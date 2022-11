2002: Historické výsledky Jihokorejců na domácím šampionátu zastínily skandální rozhodnutí sudích

Asijský šampionát v Japonsku a Jižní Koreji poprvé v historii pořádaly hned dvě země najednou. Do dějin světového fotbalu se zapsal i na jedné straně historickým pátým titulem Brazilců, na straně druhé ale na mistrovství hodily negativní stín pochybné výkony sudích především ve vyřazovacích utkáních Korejců s Italy a poté i se Španěly. Kwangdžu 18:25 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guus Hiddink slaví vítězství svého týmu | Zdroj: ČTK / AP

Společné pořadatelství Jižní Koreje a Japonska mělo mimo jiné napomoci sbližování dvou zemí, které spolu v minulosti válčily a jejichž vztahy mívaly k ideálu daleko. Obě země vzaly svěřenou roli hodně zodpovědně a místní lidé s velkým nadšením.

Jižní Koreji se to vyplatilo i po sportovní stránce. Nizozemský kouč Guus Hiddink sestavil nejsilnější celek v historii země a dotáhl Korejce až k historickému postupu do semifinále. Domácí nejprve po dvou výhrách a remíze postoupili z prvního místa z nesnadné skupiny, kde narazili na Portugalsko, Polsko a USA.

Následně v osmifinále vyřadili Italy, ve čtvrtfinále Španěly, na Němce už ale nestačili a v zápase o bronz prohráli i s Turky a skončili čtvrtí.

V zemi zavládla euforie, ale fotbalový svět mluvil spíše o skandálu. Přes Italy a Španěly postoupili Korejci poté, co jim rozhodčí viditelně připískávali. Zvláště Italové nemohli přijít na jméno ekvádorskému sudímu Byronu Morenovi. Ten proti nim nařídil pokutový kop, který Korejci nedali.

Ve druhém poločase, když Italové vedli 1:0, vyřešil spornou situaci ve velkém vápně Korejců tak, že nenařídil pokutový kop, ale naopak po druhé žluté kartě Italům vyloučil Francesca Tottiho za simulování.

Běhaví Korejci těsně před koncem vyrovnali a v prodloužení zvítězili zlatým gólem An Čung-hwana. Italové si stěžovali, že sudí nadržoval Korejcům. O několik měsíců později FIFA spolu s ekvádorským svazem rozhodčímu Morenovi pozastavily činnost na dvacet zápasů.

V ligovém utkání totiž nastavil třináct minut místo avizovaných šesti. Hrálo se zkrátka tak dlouho, dokud klub z hlavního města Quita, kde zrovna Moreno kandidoval do zastupitelstva, nevstřelil vyrovnávací a vítězný gól.

Bez zajímavosti není, že v září 2010 u Morena na Kennedyho letišti v New Yorku celníci objevili deset sáčků s celkem 4,5 kilogramy heroinu.

„Už tehdy musel mít heroin. Ne ve slipech, ale v těle,“ prohlásil s odkazem na osmifinále 2002 gólman Gianluigi Buffon, který byl tehdy v brance rozčarovaných Italů.

O rok později byl Moreno odsouzen na dva a půl roku vězení. Hrozil mu přitom až čtyřikrát vyšší trest.

Rozhodující gól v prodloužení odnesl i An Čung-hwan, útočník italské Perugie. Prezident tohoto klubu Luciano Gaucci po zápase uvedl: „Tento gentleman už nikdy do Perugie nevkročí.“ A tak se i stalo, jeho vyřazení z klubu bylo odůvodněno tím, že se nehodí do koncepce. „Nebudu platit někoho, kdo pohřbil italský fotbal,“ dodal Gaucci.

Korejci následně ve čtvrtfinále za další notné pomoci sudích porazili na penalty Španěly, kterým nebyly uznány tři branky. Štěstí jim ale došlo v semifinále s Němci i v zápase o bronz z Turky. I tak byli domácí fotbalisté oslavováni a té největší chvály se v zemi dostalo trenéru Hiddinkovi.

Celý turnaj už popáté v historii ovládli Brazilci vedení osmigólovým Ronaldem, který si spravil chuť po minulém šampionátu.