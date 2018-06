Anglie čeká na medaili z MS už 52 let. ‚Máme skvělou příležitost to konečně změnit,‘ říká kapitán Kane

Často se o nich mluví jako o týmu z fotbalové země, jejich liga je možná vůbec nejkvalitnější na světě, ale velké mezinárodní akce anglická reprezentace dlouhodobě nezvládá. Vždyť jejich poslední medailí z mistrovství světa je zlato z roku 1966. Přerušit neúspěšnou sérii chtějí Angličané na blížícím se šampionátu v Rusku. Londýn 9:47 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harry Kane v reprezentačním dresu. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Fanoušek, který si dobře vybavuje poslední úspěch anglické reprezentace, už je možná docela dlouho dědečkem, jen pár měsíců před finálovou euforií v roce 1966 ve Wembley na tomhle stadionu naposledy vystoupili Beatles, a jen tak mimochodem, současný kapitán národního týmu Harry Kane se narodil až 27 let poté.

„Nejsme favority na vítězství, ale já myslím, že můžeme vyhrát. Nebudu tady přece sedět a říkat, že je to nemožné. Máme skvělou příležitost to konečně změnit,“ prohlašuje sebevědomě Harry Kane.

Na ostrovech je to samozřejmě velké téma, nekonečné čekání na medaili je snad až záhadou, a před čtyřmi lety se ji snažil rozluštit i vědec Stephen Hawking. Ale výsledkem byly jen rady podobné těm, že by měli dát trenéři větší šanci holohlavým nebo blonďatým fotbalistům, protože ti jsou prý podle historických statistik v reprezentaci nejúspěšnější. Snad i to svědčí o zoufalé národní snaze konečně uspět na světovém šampionátu. Tak třeba se to povede letos v Rusku.

„Jsem třeba zvědavý na Anglii, která má spoustu velkých slov. Kapitán řekl, že to klidně můžou vyhrát, za což sklidil posměch celého světa. Jsem zvědavý na Anglii, jestli už vystoupí ze stínu posledních let a jestli nějak významněji sehraje mistrovství světa,“ říká bývalý český reprezentant Karel Poborský.

Na anglických internetových portálech teď najdete několik článků s jednotlivými body, které dávají týmu naději. Jedním z nich je ten, že nemusí být mužstvo pod tak velkým tlakem, protože s ohledem na výsledky z minulosti do Ruska opravdu nejede v roli největšího favorita.

„V posledních 50 letech jsme nevyhráli žádný velký turnaj. Nemáme co ztratit, musíme být v klidu a užít si to,“ dodává Harry Kane.