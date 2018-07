Že budou hrát finále, jsem nečekal, říká o překvapení šampionátu z Chorvatska František Straka

Chorvatští fotbalisté budou hrát v neděli o titul na mistrovství světa. To by před šampionátem tipoval málokdo a i náš expert František Straka by sázel spíše na jiné evropské země. Proto volí Chorvatsko za největší překvapení turnaje.

