Chorvati museli ve všech zápasech vyřazovací části do prodloužení, přesto si zahrají finále

Chorvatští fotbalisté slaví největší úspěch v historii. Na mistrovství světa postoupili už do finále, ve kterém v neděli vyzvou Francii. Ve vyřazovací části přitom ve všech zápasech museli do prodloužení nebo do penaltového rozstřelu.

