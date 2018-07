Expert na zlato z mistrovství světa. Deschamps vyhrál šampionát jako hráč i trenér a zapsal se mezi legendy

„Těch 23 hráčů bude navždy spojených. Cokoli se stane od tohohle večera - omlouvám se za ně - ale oni už nebudou stejní, protože jsou mistry světa. Nezmění to jejich životy, možná vyhrají jiné trofeje, ale profesně nemohou dosáhnout víc," vyprávěl po zápase dobře naladěný Didier Deschamps.

Průběh tiskové konference, kde Deschamps odpovídal na dotazy novinářů, navíc jeho rozdovádění svěřenci narušili a svého trenéra čerství mistři světa pořádně zmáčeli.

Své hráče nijak neuklidňoval, naopak slavil s nimi. Vždyť si sám ještě dobře pamatuje, jaké to bylo v roce 1998 vyhrát šampionát na hřišti.

„Ten titul mám spojený se spoluhráči. Měl jsem obrovské štěstí, privilegium, být před dvaceti lety u toho, navíc ve Francii. Takový moment ve vás zůstane navždy," přidal Deschamps dvacet let starou vzpomínku.

A současný kouč francouzské fotbalové reprezentace se díky dvěma triumfům na mistrovství světa v rozdílně pozici jako hráč a trenér zapsal do historie.

Doteď se to samé povedlo jen Němci Franzi Beckenbauerovi a Brazilci Máriovi Zagallovi.

„Ano, velmi mě to těší, je to hodně malá skupina. Na hřišti byli techničtější než já, vypadali herně lépe, ale jako trenéři jsme prožili stejné vítězství. Osobně jsem hrdý, ale to je vedlejší. Jsem mnohem radši, když vidím šťastné moje hráče. Oni jsou teď mistry světa," dodal francouzský trenér.

A Didier Demschaps doufá, že Francie v budoucnu získá na fotbalových světových šampionátech i další tituly.

Didier Deschamps

V dresu Olympique Marseille vyhrál v letech 1991 a 1992 francouzskou ligu a v roce 1993 také Ligu mistrů, když se stal nejmladším kapitánem, který tuto trofej zvedl.

V Juventusu ke třem titulům z italské ligy přidal v roce 1996 i svůj druhý triumf v Lize mistrů. Na sklonku hráčské kariéry ještě získal v dresu Valencie trofej pro vítěze španělské ligy.

V národním týmu byl součástí bronzového výběru z ME 1996 a dvou zlatých týmů z MS 1998 a ME 2000.

Po skončení kariéry začal trénovat AS Monako, se kterým v roce 2004 postoupil do finále Ligy mistrů, kde však prohrál s Portem Josého Mourinha. Po angažmá v Juventusu, který vytáhl ze Serie B zpět do Serie A, se ujal Olympique Marseille, s nímž se mu podařilo v roce 2010 vyhrát francouzskou ligu.

V roce 2012 byl jmenován trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Na MS 2014 národní tým vypadl s pozdějšími šampiony Němci. O dva roky později dovedl Francii na domácím ME do finále, které však vyhráli Portugalci. Zlaté medaile s reprezentací se dočkal opět až letos.

Franz Beckenbauer

„Der Kaiser Franz“ („císař Franz“) je dvojnásobným držitelem Zlatého míče (1972, 1976) a čtyřnásobným německým fotbalistou roku (1966, 1968, 1974, 1976).

Mnichovský rodák spojil většinu své hráčské i trenérské kariéry s místním Bayernem. V jeho dresu vyhrál čtyřikrát německou ligu, třikrát po sobě Pohár mistrů evropských zemí a jednou Pohár vítězů pohárů.

V národním týmu se postupně radoval ze stříbra na MS 1966, bronzu na MS 1970, zlata na ME 1972 i MS 1974 a stříbra na ME 1976.

Po skončení hráčské kariéry nastoupil k národnímu mužstvu jako trenér a opět slavil úspěchy. Na MS 1986 se Němci dostali do finále, ale nestačili na Argentinu. Na následujícím ME 1988 získali pod Beckenbauerovým vedením bronz a na MS 1990 zlato.

Mário Zagallo

Šestaosmdesátiletý bývalý brazilský fotbalista a trenér je prvním mužem, kterému se podařilo vyhrát mistrovství světa ve fotbale jako hráč i trenér.

V hráčské kariéře hrával na pozici útočníka a jako hráč vyhrál s brazilskou reprezentací šampionát celkem dvakrát. V roce 1958 ve Švédsku a v roce 1962 v Chile.

Po konci kariéry vedl výběr Brazílie i jako trenér, a to celkem ve třech obdobích. V letech 1967-1968, 1970-1974 a 1994-1998. Titul mistra světa získal jako trenér v roce 1970, na MS 1998 skončil jeho výběr na druhém místě, když ve finále nestačil na Francii, které dělal kapitána Didier Deschamps.