Egyptský brankář odmítl cenu pro nejlepšího hráče utkání, jejím sponzorem je totiž pivovar

V Moskvě během šampionátu pomáhají davům fanoušků dobrovolníci, pořádají pro ně i exkurze zdarma

Fotbalový šampionát v Rusku - to nejsou jen zápasy nejlepších národních týmů na stadionech. Do Ruska se sjeli fotbaloví nadšenci z celého světa a mnozí z nich přijeli do Ruska vůbec poprvé v životě.