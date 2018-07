‚I když jsme mladí, máme dost zkušeností.‘ Francouzi věří, že postup do finále není jejich maximem

Bylo krátce po přestávce, když Francie zahrávala rohový kop. Umtiti v pokutovém území vyhrál hlavičkový souboj a gólem zajistil svému týmu vítězství. Po finále před dvěma lety na Euru si zahraje o zlato také na mistrovství světa.

„Finále jsme tenkrát nevyhráli. To chci teď změnit. Doufám, že vyhrajeme a titul mistra světa dostaneme zpátky do Francie,“ věří francouzský fotbalista.

Umtiti už se sice za Francii trefil, ale vždy v přípravných zápasech. Teď se poprvé radoval v soutěžním utkání. Při gólové situaci ho přitom bránil výborný hlavičkář, Belgičan Fellaini je o jedenáct centimetrů vyšší.

„Trenér nám právě v těchto situacích radí, co máme dělat. Jak mít nad vyšším protihráčem navrch a jak se před něj dostat. Díky tomu jsem se prosadil. Navíc to byl parádní centr, takže jsem to měl o dost lehčí,“ popisuje Umtiti.

Francie slaví postup do finále, ačkoliv na šampionát přivezla mladý tým. Stejný průměr dvacet šest let měly na turnaji už jen Anglie a Nigérie. Podle útočníka Antoineho Griezmanna, který na gól Umtitimu přihrál, to však není na škodu.

„Většina hráčů hraje ve velkých klubech v dobrých soutěžích, což jim teď pomáhá. I když jsme mladí, tak máme dost zkušeností a ukazujeme to v každém zápase,“ dodává útočník Atlética Madrid.

Francie v nedělním finále vyzve lepšího z dvojice Chorvatsko - Anglie. Druhé semifinále je na programu ve středu a iROZHLAS.cz z něj nabídne online reportáž.