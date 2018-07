Francie se utká s Belgií o postup do finále. ‚Je to padesát na padesát,‘ myslí si Straka

„Osobně se na tohle utkání moc těším. Belgie je černý kůň soutěže a u toho zůstává. Francouzi mají velmi zkušený, dobrý tým,“ říká na Radiožurnálu kouč František Straka, který upozorňuje na sílu výběru galského kohouta v záloze a útoku.

„Pogba, Kanté, Matuidi, to je kvalita sama o sobě. Ale pak tam je útočná síla Francie. Mbappé je neskutečně rychlý, Griezmann je takový malinký Mozzart, Giroud je ta věž, která dokáže rozbíjet,“ vyjmenovává Straka.

Jenže ani obrana Deschampsovy družiny v čele s brankářem Llorisem na turnaji nezaostává - ve třech z posledních čtyř vystoupení totiž ani jednou neinkasovala. Zatímco na světových šampionátech Francouzi nad Belgičany dvakrát vyhráli, aktuálně na vítězství ve vzájemných duelech čekají už tři utkání. Ani jeden z těchto týmů na šampionátu zatím neprohrál, ale zápasovou bilanci má přece jen lepší Belgie, protože ji žádný soupeř ještě v Rusku neobral ani o bod. Proč?

„Ofenzivní síla. Ať je to Eden Hazard, ať je to De Bruyne, který konečně hraje tu správnou pozici za středním útočníkem, Lukaku, to je ten hromosvod, který dokáže bourat a který je na svoji robustnost i neuvěřitelně rychlý. Ale pak hlavně záložní řada ve složení Fellaini , Witsel, Carrasco a Chadli, který ze začátku nehrál, ale který se hodí do konceptu Belgie. Bude velice zajímavé sledovat, kdo vyhraje,“ těší se Straka na střet dvou hodně útočně laděných reprezentací, který se odehraje na stadionu v Petrohradu.

Francie - vítěz mundialu z před dvaceti let - bude chtít projít do boje o titul potřetí v historii. To Belgie vůbec poprvé. A pomoci jí k tomu má také mistr světa právě z roku 1998.

„To je pikantnost toho všeho. Francouz Thierry Henry asistentem kouče Belgie, to nebývá tak často. Ale pravděpodobně i jeho názory budou hrát nějakou roli, jak na Francouze hrát,“ říká Straka.

A to přiznávají i samotní fotbalisté Les Bleus, že vidět svého krajana na soupeřově lavičce bude zvláštní. A koho před výkopem, který je na programu ve 20 hodin, favorizuje Straka na postup?

„Netroufám si tipovat, protože je to 50 na 50,“ myslí si František Straka.

Rady a pokyny, kterého ze dvou bývalých spoluhráčů Deschampse nebo Henryho, světových šampionů z roku 1998, budou pro hráče cennější, se večer spíš nedozvíme, ale prvního finalistu letošního mundialu určitě ano.