‚Cítím se jako v sedmém nebi, zažívám pocit absolutního štěstí.‘ radovali se francouzští fanoušci po finále

Hlasité skandování fanoušků, a teď nevím jakých, nebylo to poznat, se ozývalo již v prostorech moskevského metra. Už před finálovým utkáním byla atmosféra před stadionem v Lužnikách fantastická, ovšem počasí bylo úděsné – téměř 30 stupňů a dusno.

I po vypadnutí všech jihoamerických týmů na mistrovství zůstala atmosféra karnevalu, kterou sem latinskoameričtí fanoušci přivezli. Kolem stadionu byl mumraj, ale prostranství bylo natolik velké, že tady k žádným tlačenicím nedocházelo.

Francouzští fanoušci na sobě měli svou modročervenobílou trikoloru, která je velmi podobná té ruské, takže od nich nešli tolik odlišit. Francouzská trikolora nakonec po úporném boji nad chorvatskou šachovnicí zvítězila.

„Cítím se jako v sedmém nebi, zažívám pocit absolutního štěstí. Je to sen, který se splnil. S mým synkem jsme snili o tom, že Francie vyhraje a že my to uvidíme na vlastní oči. Dokázali jsme to. Jsme šampioni, jsme jeden tým,“ raduje se čistou radostí pan Michel.

Jeho krajan pan Claude je analytičtější.

„Je to totálně osvobozující pocit, protože to byla těžká hra. Věděli jsme ale, že francouzské mužstvo nastoupilo dobře připravené a hlavně odpočaté. Takže to pro ně nebyl žádný velký problém,“ hodnotí zápas Claude.

Sice porážka, ale stříbro. Tak hodnotí výsledek svého národního týmu Chorvati na stadionu v Lužnikách.

Pan Ivan přiletěl do Moskvy ze Záhřebu a říká, že výsledek finálového utkání přijal úplně normálně. Být druzí na světě, to podle něj není tak špatné. Mnozí si o tom můžou jen nechat zdát.

Jeho syn Andrej je ale přece jen trochu smutný. Podle jeho názoru stačilo málo a Chorvatsko se mohlo stát mistrem světa.