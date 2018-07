Co je nejvíc na mistrovství světa? Dostat se na stupně vítězů, nepodceňuje utkání o bronz Straka

Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci, v Rusku jsou na programu už jen dva nejdůležitější zápasy. Ještě před očekávaným nedělním finále mezi Francií a Chorvatskem se v sobotu od 16 hodin Anglie utká s Belgií o třetí místo. Že by se snad ale hráči měli v Petrohradu nějak šetřit, s tím rozhodně nesouhlasí expert Radiožurnálu František Straka. Praha 11:10 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Anglie s trenérem Garethem Southgatem po prohře semifinále s Chorvatskem | Zdroj: Reuters

„Trenér bude důvěřovat hráčům, kteří se půjdou porvat o medaili na mistrovství světa. To je přeci povinnost všech hráčů udělat maximum pro to, aby dosáhli na tu nejvyšší metu, která momentálně je,“ říká pro Radiožurnál Straka.

Podle Františka Straky by hráči před zápasem o bronz rozhodně neměli ztrácet motivaci

Vypadnutí v semifinále a konec nadějí na titul byly zklamáním jak pro belgický tým, tak i výběr Anglie. Podle Straky by teď fotbalisté měli udělat jediné, sebrat zbytky sil a bojovat o bronzové medaile.

„Rozumím tomu, že jsou hráči frustrovaní. Že by tam ale měla být nějaká pochybnost, to je pro mě nepřípustné. Jsem hodně znepokojený, když někdo s tímhle vyrukuje, že by si měli hráči šetřit. Na co by se měli šetřit? Tohle je vrchol sezony,“ myslí si český kouč.

Oba týmy už se na šampionátu jednou utkaly, Belgičané ve skupině po gólu Januzaje porazili Anglii 1:0. Mnoho fotbalové parády ale diváci neviděli.

Už před zápasem totiž obě mužstva měla jistý postup do osmifinále. Zato v sobotu v Petrohradu by to podle Františka Straky měla být v ideálním případě úplně jiná jízda.

„Teď jde o to, aby hráči opravdu udělali maximum k tomu, aby se porvali o vítězství a medaili. Co je nejvíc na mistrovství světa? Dostat se na stupně vítězů,“ domnívá se šedesátiletý kouč, který momentálně působí v Libanonu.

Utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa mezi Anglií a Belgií začíná v 16 hodin. V neděli od 17 hodin pak startuje finálový duel, ve kterém se Francie střetne s Chorvatskem. Z obou zápasů nabídne iROZHLAS.cz online přenos.