Klíčem k úspěchu bylo, že dostali ze hry Hazarda a Lukaka, říká k postupu Francie František Straka

Před dvěma roky obrečeli finále mistrovství Evropy, teď mají francouzští fotbalisté šanci dát na bolavou prohru zapomenout. V Rusku budou hrát po vítězství 1:0 nad Belgií finále mistrovství světa. Podle experta Radiožurnálu a fotbalového trenéra Františka Straky slaví Francie postup zcela zaslouženě. Praha 10:12 11. července 2018

„Viděli jsme velice kvalitní a zajímavý utkání. V prvním poločase to byla šachová partie, kdy nikdo nechtěl udělat chybu. Většinou v podobných případech rozhodují standardní situace, což se nakonec stalo,“ naráží František Straka na rohový kop, po kterém tým trenéra Deschampse slavil gólovou hlavičku Samuela Umtitiho.

K trefě z 51. minuty přidává bývalý kouč české reprezentace další okolnosti, které vedly k francouzské radosti.

„Klíčem k úspěchu bylo určitě to, že dokázali ze hry dostat Edena Hazarda a Lukaka. Kdybych to shrnul, tak Francie zcela zaslouženě postoupila dál,“ myslí si Straka.

Anglie, nebo Chorvatsko. Se středečním vítězem si výběr galského kohouta zahraje v neděli o titul. Podle Straky mohou fanoušci počítat se zajímavým zápasem a Francouzi se silným finálovým soupeřem.

„Velmi se těším na utkání Anglie proti Chorvatsku. Překvapili mě Angličani, jakým způsobem se prezentují na mistrovství světa, protože je to nová generace hráčů, která je neskutečně silná. Mají obrovské sebevědomí a je to tým, který táhne za jeden provaz,“ popisuje Straka výběr Albionu.

Což se pokusí ukázat i proti jedné z nejzvučnějších soupisek turnaje.

„Co hráč, to megastar. Ať už je to Luka Modrič, podle mého názoru teď nejlepší hráč na mistrovství světa, Mandžukič, Perišič, Rebič, vycházející hvězda z Frankfurtu, Brozovič, Rakitič. Mohl bych tady přečíst celou jedenáctku. Když se podíváme na lavičku, tak tam je taky velký potenciál,“ vypočítává hvězdná jména český trenér.

Oba týmy postupují v play-off i díky penaltovým rozstřelům. Chorvati za sebou mají dokonce už dvě prodloužení. Nohy za sebou ale prý tahat nebudou

„To stojí obrovskou sílu. Jsou to ale hráči natolik zkušení, aby se dali dohromady. Samotný adrenalin, že hrajete semifinále mistrovství světa a můžete se dostat do finále, stojí za to a hráči pro postup udělají maximum,“ věří Straka.