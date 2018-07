Doufám, že se budeme fotbalem bavit, věří před finále fotbalového šampionátu František Straka

Fotbaloví fanoušci po celém světě mají v neděli o program postaráno. Mistrovství světa v Rusku vrcholí očekávaným finále mezi Francií a Chorvatskem. Třetí místo na šampionátu vybojovala Belgie, která zdolala Anglii 2:0 a na mistrovství světa získala poprvé v historii cenný kov. Souboj o bronz si nenechal ujít ani expert Radiožurnálu František Straka, kterého úroveň zápasu v Petrohradu potěšila Praha 8:53 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští fotbalisté po vítězství v semifinále proti Belgii | Zdroj: Reuters

„Jsem rád, že jsme viděli kvalitní utkání o třetí místo, že se nepotvrdily řeči, že o nic nepůjde. Výborný zápas, bylo to velmi zajímavé a zasloužené vítězství Belgie,“ hodnotí František Straka duel o třetí místo, ve kterém Belgičané porazili Anglii podruhé na turnaji.

V Rusku teď už zbývá odehrát poslední zápas, a to ten vůbec nejdůležitější. Na moskevském stadionu v Lužnikách se o titul utkají Francie s Chorvatskem. Mužstva, která mají ve svém středu řadu výjimečných individualit.

„Hrají proti sobě dva celky, které mají vynikající jednotlivce, mají i vynikající týmy. Na jedné straně Mbappé, Pogba, Griezmann. To jsou všechno jména, které mají svojí kvalitu. Celek Chorvatů ať už je to Luka Modrič, Rakitič. Kramarič. To je záruka toho, že uvidíme dobrý fotbal. Doufám, že se budeme bavit,“ věří Straka.

Nedělní finále bude opravdovým fotbalovým svátkem. V rozhodujících zápasech o vítězi a poraženém často rozhodují maličkosti. Podle zkušeného kouče bude hodně záležet třeba na tom, jak zachytají oba gólmani.

„Bude strašně záležet, jak kdo bude držet svůj tým v kritických situacích. Pak tady záleží na individuálních výkonech, kdo bude schopný za to opravdu vzít a rozhodovat zápas. Oba týmy mají hráče, kteří jsou toho schopni,“ myslí si český kouč.

Takových hráčů se dnes po moskevském trávníku bude prohánět opravdu hodně. Na chorvatské straně třeba kapitán Luka Modrič, který je momentálně ve své zemi dost možná tou vůbec největší celebritou

„Je to ta největší hvězda mistrovství světa. Nejenom tím, jakým způsobem se prezentuje svou kvalitou, ale také je to neskutečně skromný borec, který miluje fotbal a je oddaný své zemi,“ dodává Straka.

Jestli trofej pro mistra světa zdvihne nad hlavu Modrič, nebo francouzský kapitán Lloris, se dozvíme už v neděli večer. Finálový duel mezi Francií a Chorvatskem začíná v 17 hodin, iROZHLAS.cz z něj přinese online reportáž a Radiožurnál ho celý vysílá v přímém přenosu.