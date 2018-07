MS ve fotbale ovládla Evropa. ‚Má kvalitnější hráče a vyšší klubovou úroveň,‘ myslí si Straka

Evropa ovládá světový fotbal. Už po prvních dvou čtvrtfinálových zápasech je jasné, že o medaile si to na mistrovství světa v Rusku rozdají týmy z Evropy. Uruguay totiž vypadla s Francií a Brazílie s Belgií. Podle fotbalového trenéra Františka Straky to není žádné překvapení, protože evropské týmy disponují kvalitnějšími hráči. Rozhovor Praha 9:50 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští fotbalisté po postupu do semifinále mistrovství světa | Zdroj: Reuters

Francie - Uruguay 2:0 a Belgie - Brazílie 2:1, to jsou páteční čtvrtfinálové výsledky. Postup evropských týmů není náhodný, spíš zasloužený. Je to kruté zjištění pro Uruguayce, Brazilce a vůbec celý jihoamerický fotbal?

Pro ně pravděpodobně ano, pro mě tedy rozhodně ne. Momentálně je Evropa úplně někde jinde a nejlepší hráči z jihoamerických týmů hrají ligy v Evropě.

Vzdaluje se tedy výkonnostně evropský fotbal tomu jihoamerickému?

Myslím si, že kvalita je momentálně v Evropě. Ta má v součanosti daleko kvalitnější hráče. Taky klubová úroveň v Evropě je v tuto chvíli na daleko vyšší úrovni než v Jižní Americe.

V sobotu bude známo složení druhé semifinálové dvojice. Odpoledne se ve čtvrtfinále utkají Švédsko s Anglií. Angličané to na Švédy neumějí, z posledních osmi zápasů je porazili jenom jednou a to před šesti lety na Euru. Hraje tahle bilance nyní roli?

Jak se říká, každá bilance jednou končí. Pro Angličany by tím pádem mohla skončit. Věřím jim, protože mají velice kvalitní tým, i když sympatičtí Švédové hrají velice dobrý, kvalitní, organizovaný fotbal, který bolí. Myslím, že Angličané to zvládnou a budu jim držet palce.