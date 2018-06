Japonští fanoušci slavili postup národního týmu do osmifinále MS, víc prožívají jen zápasy sumu

Národní fotbalový tým postoupil do osmifinále mistrovství světa v Rusku a modří samurajové, jak se jim přezdívá, zůstávají jediným asijským týmem, který si zahraje v další fázi turnaje. A když v noci na pátek propukly v Tokiu oslavy postupu, byl u toho reportér Radiožurnálu David Jakš. Od stálého zpravodaje Tokio 9:00 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonští fanoušci slaví postup svého týmu do osmifinále mistrovství světa | Zdroj: Reuters

Je tady všechno, co má mít správná nálevna ve stylu britského pubu. Zvon, který oznámí poslední rundu, dlouhý, poškrábaný bar a televize jsou tu dokonce dvě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Japonští fanoušci slaví postup svého týmu ze skupiny na fotbalovém šampionátu. Přímo v Tokiu natáčel stálý zpravodaj David Jakš

„Na to, abych celý lokál koupil, nebudu mít peníze asi nikdy. Jsem tu v pronájmu. Akce, jako jsou mistrovství světa, přivedou nejvíc lidí. Lepší už je jen finálová série sumo,“ vysvětluje pan Okada a ukazuje, jaké pivo je na čepu.

Za vstup na čtvrteční utkání modrých samurajů vybírá v přepočtu sedm set padesát korun a vstupní kupón zahrnuje i čtyři točená piva.

„Žiju v Tokiu čtrnáct let. A čtrnáct let chodím do téhle hospody. Když přijedu čas od času do Francie, rychle se mi začne stýskat a musím domů. A domů znamená sem, zpátky do Japonska,“ říká Etien, který nedaleko odtud provozuje francouzskou pekárnu.

Studenti v japonských dresech, manažeři s povolenými kravatami i půvabné slečny trnou do poslední vteřiny.

Po závěrečném hvizdu nerozebírají příštího soupeře a spíše se drží jednoho japonského přísloví. Toho, které říká, že peníze, které dnes vyděláš, by ti neměly zůstat do dalšího dne.